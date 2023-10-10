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陸對台貿易壁壘調查「情況複雜」 延至大選前1天

台灣新聞組／綜合10日電
大陸商務部對台進行貿易壁壘調查原定12日到期，但9日公告延長三個月，也就是延至明年台灣大選前一天。（中新社）
大陸商務部對台進行貿易壁壘調查原定12日到期，但9日公告延長三個月，也就是延至明年台灣大選前一天。（中新社）

中國大陸今年4月宣布對台灣發起貿易壁壘調查，原定10月12日到期，將公布調查結果和採取措施，但大陸商務部昨公告，鑑於「本案情況複雜」，決定將調查期限延長三個月，至2024年1月12日，也就是明年台灣總統大選的前一天。行政院經貿辦公室昨回應，中方作為證明所謂貿易調查是出於政治動機，企圖以經濟脅迫干擾台灣選舉，更是違反世界貿易組織（WTO）規範。陸委會促北京立即停止政治操作貿易爭端。

行政院經貿辦指出，中方自4月12日起對台啟動貿易壁壘調查，台方即強調，從未違反WTO規範；中方對台灣指控的措施在兩岸加入WTO時已存在，當時雙方未就彼此貿易體制與措施進行協商，儘管中國農工產品對台灣有重大影響，但台方從未使用排除條款，保留諮商空間。中方無論是調查程序、分送問卷對象等均違反WTO規範。

陸委會指出，陸方刻意捨棄WTO機制協商，完全出於政治動機。尤其面對台灣明年總統大選，將調查期限延長三個月，至大選前一天，明顯與大選相關聯；北京應立即停止政治操作貿易爭端，不應將貿易措施政治化。

淡江大學兩岸研究中心主任張五岳昨受訪指出，北京希望用經貿手段影響2024大選，延期在預期之中，調查結果也在預期之中，就看大陸未來會採取何種貿易報復。他還預計，大陸極可能在明年1月12日前就公布結果，並宣布貿易報復措施，以達到想要的效果。

大陸商務部昨公告，根據大陸對外貿易法及商務部「對外貿易壁壘調查規則」規定，商務部今年4月12日發布公告，決定就台灣對大陸貿易限制措施，進行貿易壁壘調查。公告稱，鑑於本案情況複雜，根據「對外貿易壁壘調查規則」第32條規定，決定將本案的調查期限延長三個月，即本案調查期限截止日期為2024年1月12日。

大陸商務部4月發布的公告稱，受貿易壁壘調查影響的台灣商品共計2455項，調查時程為半年，至今年10月12日為止，不過特殊情況下可延長至2024年1月12日，也就是台灣總統大選投票前一天。

此後在8月17日，大陸方面進一步將調查涉及產品，從立案時的2455項，調整至目前的2509項，並聲稱，大陸石化、紡織、機電設備、汽車、農產品、民生用品無法對台出口，對相關出口企業利益造成負面影響。

大陸商務部發言人束珏婷當時表示，初步調查台灣對大陸貿易措施涉嫌違反「非歧視原則」和「普遍取消數量限制原則」等世貿規則。被問到大陸是否會取消兩岸經濟合作架構協議（ECFA）關稅優惠時，她回應，將結合調查結論，依相關規定研究採取相應措施。

商務部 WTO 北京

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