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觀察站╱陸不再讓利 逼台解除不合理限制

記者 廖士鋒

大陸商務部將對台貿易壁壘調查延長至明年1月12日，屆時調查結果及大陸將採取的因應措施，無疑將衝擊既有的兩岸經貿結構。外界更關注，北京是否會在明年台灣總統大選前，以終止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）作為對台的報復手段？

從陸方近期若干表態或可看出端倪。8月大陸商務部公告對台灣的聚碳酸酯加徵「保證金」，記者會上有大陸官媒詢問對台貿易調查「初步結果」及是否中止ECFA關稅優惠？大陸商務部回稱，台灣違反世界貿易組織（WTO）規則，將結合調查情況，依據有關規定研究採取相應措施。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮隨即表達支持，並點出台灣違反ECFA「逐步減少」或取消雙方之間多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘條款。

商務部和國台辦上述說法，引發北京可能終止ECFA的聯想。不過，就在商務部記者會前，海協會副會長孫亞夫於成都接受台灣媒體訪問時強調，「（終止ECFA）是台媒議論的，大陸誰在議論？沒這回事」。

大陸南開大學台灣經濟研究所教授李月也認為，不太可能停ECFA，因不符合大陸對台經濟政策「融合」方向。

不過，到了9月底，國台辦主任宋濤公開表示，支持主管部門結合調查情況，依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品關稅優惠，被視為顯著訊號。

跡象表明，陸方有可能在調查結束後，以ECFA早收清單作為反制標的。

然不能忽視的還有大陸發動貿易調查背後的思維轉變。廈大台研院經濟所長王勇撰文，形容對台啟動調查意味著「單方面讓利時代」結束。上海社科院台研中心主任盛九元說，蔡政府若希望維持ECFA，必須先對貿易壁壘調查有所回應，解除不合理限制。

由此可判斷，終止ECFA並非大陸當前選項，北京著眼的是推進經貿關係正常化，消除台灣對大陸進口商品的歧視政策。透過貿易調查的手段，迫使台灣正視長期以來對大陸設置貿易障礙的不合理現況，並作出調整，可能才是陸方更重要的關切。

商務部 關稅 北京

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