3產業恐淪陸貿易壁壘調查箭靶 喊盡速加入CPTPP

中國大陸啟動對台貿易壁壘調查，可能祭出制裁，石化、紡織、機械等產業首當其衝。（美聯社）

中國大陸於4月中啟動對台貿易壁壘調查，產業界憂心中方恐會一併終止ECFA作為反制措施。據了解，台方亦已沙盤推演全面備戰，經濟部在雙十連假前急call受衝擊的石化、紡織、機械等業者座談，業者表示，產業界現都已積極拓展其他市場，但產業高值化都抵不過降關稅 ，盼政府爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）或在FTA簽訂上能有單點突破。

經濟部長王美花在會中說明，台方的立場是支持維持現狀，但若兩岸受政治因素發生貿易變化，政府將挹注更多資源協助業者，以因應造成的影響。經濟部官員表示，對於中方公布貿易壁壘調查，台方不預設立場，但也做好準備，若中方對台產業採取制裁，經濟部會在現在多元市場布局與拓銷、產業數位和智慧化升級轉型補助之外，提供更多支持。

經濟部原訂於連假後邀集石化、紡織、機械等三大產業座談，王美花一聲令下，認為應及早了解產業界現況，經濟部近日急call業界座談，中南部業者以視訊方式進行。

據轉述，與會業者主要有三訴求。首先，石化業者表示，開拓多元市場需要政府更多支持。其次，紡織業者盼台灣市場不要開放太多。第三，三大業者盼政府加速推動台灣加入CPTPP。

財經學者也示警，貿易壁壘調查對台衝擊之大，有「二大問題」不可掉以輕心，一是國人生計，二是CPTPP。大陸挑當前時機點檢討台灣對大陸進口的限制，除了適逢明年初的總統大選充滿政治意涵外，財經學者推估，某種程度上，大陸此次透過貿易壁壘調查，也是阻撓台灣加入CPTPP的手段之一，至少大陸不允許台灣比它先進入CPTPP。