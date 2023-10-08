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美方還在整合系統 台空軍F-16戰機升級延宕至2026年

記者洪哲政／台北即時報導
台灣空軍F-16V戰機緊急升空。（軍聞社）
台灣空軍F-16V戰機緊急升空。（軍聞社）

台灣空軍司令部F16 A/B戰機性能提升計畫，因部分武器裝備籌獲進度未如預期，辦理期程由民2023年結束，延後至2026年，全案希望獲得的AGM-154C聯合拒外武器，至今美方還在系統整合中。

空軍司令部100年提出F-16A/B型戰機性能提升案，執行142架次戰機航電、機體結構與次系統、武器、彈藥、飛操軟體及模訓等六大系統性能提升作業，辦理期程2012年到2023年，總經費1100億（台幣，下同）。

2016年增購DFRM電戰莢艙、MTC任務訓練中心、SNIPER目標標定莢艙、BUR-57複式炸彈架、NVG夜視鏡、ARC-210跳頻無線電、AGM-154C JSOW聯合距外武器、AGM-88B HARM高速反輻射飛彈、自動防撞系統AUTOGCAS等八項裝備。

目前獲得的有SNIPER目標標定莢艙、NVG夜視鏡、ARC-210跳頻無線電，與換裝中的AGM-88B高速反輻射飛彈。台欲採購的新型電戰莢艙，因美軍停止發展，停止採購，至今沒有其他採購替代項目。

F16 A/B戰機性能提升工作計畫已將總經費，調高至1402億404萬5000元，辦理期程仍維持2012年到2023年，但空軍司令部2022年7月15日再次修訂整體獲得規畫書，辦理期程延長至2026年。

對於美方目前尚未交運裝備，MTC任務訓練中心是因109年增購自動防撞地系統，為整合系統及新式飛彈軟體需求，須延長研發期程至113年；BUR-57複式炸彈架美方正生產中，預估交運我方時間為2025年第四季；聯合拒外武器AGM-154C經美方2021年2月5日信函通知，這型彈須整合至新構機系統，原廠合約須由美方研議簽署；自動防撞地系統由美方執行整合飛測，2024年執行軟體驗證及安裝。

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