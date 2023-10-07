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賴清德喊「把她送進總統府好不好？」 蕭美琴回：持續投入台美關係

記者張文馨／華盛頓即時報導
蕭美琴7日以一席米色褲裝出席巴爾的摩台灣同鄉會舉辦的「2023慶祝台灣國慶」活動。華盛頓（記者張文馨／攝影）
蕭美琴7日以一席米色褲裝出席巴爾的摩台灣同鄉會舉辦的「2023慶祝台灣國慶」活動。華盛頓（記者張文馨／攝影）

中華民國副總統賴清德在花蓮競選時喊出要把駐美代表蕭美琴「送進總統府」，提高賴蕭配可能性；遠在華府的蕭美琴7日出席僑胞主辦的國慶活動時表示，目前仍全力投入台美關係，不評論政治話題，她拒絕回應「是否接獲賴清德徵詢」的提問。

賴清德台北時間6日在花蓮縣新城鄉協安宮演說時，要台下的支持者把蕭美琴「送進總統府」，不到24小時，賴清德競選辦公室就澄清，人選還在徵詢中。

影片來源：記者張文馨／攝影

蕭美琴7日以一席米色褲裝出席巴爾的摩台灣同鄉會舉辦的「2023慶祝台灣國慶」活動，她在致詞時大談台美關係並感謝僑胞對台灣的支持。

在場邊，面對記者追問賴清德的最新發言，蕭美琴表示，「我想花蓮鄉親會想到我是人之常情，我在花蓮服務十年，我們駐美代表處工作很多，大家還是全力投入台美關係，對於其他政治話題我現在沒有評論。」

記者追問蕭是否接獲賴清德的徵詢，她並未回應。

民進黨駐美代表處駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte）也說，蕭美琴要轉任副總統，或持續擔任駐美代表，是兩難的抉擇。

彭光理說，這是賴清德和蕭美琴要商量的問題，蕭與美方關係良好，備受美國政府官員尊重，是留在華府或回台參選，這不是他能決定的，他也無從判斷哪個選擇更好。

對於民眾黨主席柯文哲拋出的聯合政府構想，彭光理表示，若民進黨無法繼續掌握立法院多數優勢，政黨結盟將會是議題取向，例如，針對增加國防支出，也許民進黨可以跟民眾黨合作；此外，柯文哲追求的非綠大聯盟目前看起來可能性不大。

民進黨駐美代表處駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte）也說，蕭...
民進黨駐美代表處駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte）也說，蕭美琴要轉任副總統，或持續擔任駐美代表，是兩難的抉擇。（華盛頓記者張文馨／攝影）
蕭美琴7日出席巴爾的摩台灣同鄉會舉辦的「2023慶祝台灣國慶」活動。（華盛頓記者...
蕭美琴7日出席巴爾的摩台灣同鄉會舉辦的「2023慶祝台灣國慶」活動。（華盛頓記者張文馨／攝影）
蕭美琴7日出席巴爾的摩台灣同鄉會舉辦的「2023慶祝台灣國慶」活動，與僑胞合影。...
蕭美琴7日出席巴爾的摩台灣同鄉會舉辦的「2023慶祝台灣國慶」活動，與僑胞合影。（華盛頓記者張文馨／攝影）
蕭美琴7日以一席米色褲裝出席巴爾的摩台灣同鄉會舉辦的「2023慶祝台灣國慶」活動...
蕭美琴7日以一席米色褲裝出席巴爾的摩台灣同鄉會舉辦的「2023慶祝台灣國慶」活動。（華盛頓記者張文馨／攝影）
蕭美琴7日出席巴爾的摩台灣同鄉會舉辦的「2023慶祝台灣國慶」活動。（華盛頓記者...
蕭美琴7日出席巴爾的摩台灣同鄉會舉辦的「2023慶祝台灣國慶」活動。（華盛頓記者張文馨／攝影）

賴清德 民進黨 柯文哲

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