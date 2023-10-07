我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

經濟部回馬槍調查台廠助華為 做給美國看？

記者 馬瑞璿

媒體點名台灣四家企業正協助華為在深圳建設晶圓廠，經濟部長王美花先前表達四家企業提供的僅涉低階技術，而非關鍵技術，沒想到僅只一天，經濟部投審會就表達會啟動行政調查。為何經濟部選在此時來個回馬槍，非要查這四家公司不可？究竟是這四家公司真有問題？還是美中台之間，有其政治考量？

說起來，這四家公司在中國承接的業務，還真跟美國禁令八竿子打不著。

美國禁令，2020年5月最早規定的是：「美國管制所有用到美國技術的半導體公司，除非獲得許可，否則，不得對華為及其關係企業提供產品及服務。」

經歷了三年，這項禁令愈擴愈大，不只美國，荷蘭、日本、南韓半導體大廠，都不可以將先進技術、服務賣給華為，美國設計公司也不能將高檔AI晶片賣給中國公司。

很顯然地，美國禁令就圍繞著一個關鍵核心：「不能讓半導體先進關鍵技術進入到中國大陸。」也就是說，不在關鍵技術領域的其他工程，原則上，並不在美國禁令限制之內。

換句話說，此次被外媒彭博點名的崇越、漢唐、亞翔、矽科宏晟，這四家公司的主營業務紛紛圍繞著廠務設備、工程，與美國禁令裡所提到的先進技術紅線毫不相關，原則上，並未觸碰美國禁令限制。

然而，就在此時，美國商務部長雷蒙多對外表示，種種有關華為在晶片技術取得突破的報導「非常令人不安」，她強調，美國商務部需要更多方法來落實對中國的出口管制。與此同時，台灣經濟部也跟著要來查這四家在中國的投資業務項目。

科技產業人士直言，「看不懂經濟部投審會為什麼要查這四家企業？」究竟，經濟部這項行政調查，是真已掌握了真憑實據，確切發現這四家業者在大陸經營的業務與當初投資核准項目不吻合？還是做做樣子，安撫美國老大哥的擔憂？外界持續關注。

華為 投資 商務部

上一則

侯友宜展現自信 爭取談判話語權、主導權

下一則

觀察站/權責不分 唐鳳將數位部帶往何方？

延伸閱讀

中國國安部：美科技戰與勝利漸行漸遠 但科技國安風險嚴峻

中國國安部：美科技戰與勝利漸行漸遠 但科技國安風險嚴峻
限制向中國銷售晶片 美業界3巨頭憂心

限制向中國銷售晶片 美業界3巨頭憂心
雷蒙多：華為晶片突破非常令人不安 須再加強出口管制

雷蒙多：華為晶片突破非常令人不安 須再加強出口管制
伊州爭取設立國家半導體中心 計畫落戶芝城

伊州爭取設立國家半導體中心 計畫落戶芝城

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。（中央社）

孫曉雅：放棄美國籍嚴肅罕見 無法預測個案時間

2023-10-01 12:28
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索7060萬元，台灣高等法院依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物未遂罪判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑，兩人上訴最高法院。圖／聯合報系資料照

台夫妻勒索麥當勞7060萬遭重判「嚇死他們」嘴臉曝光

2023-10-03 19:52

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞