我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

4台廠助華為建廠？經長改口要查 立委疑「受到壓力」

台灣新聞組／台北7日電
彭博點名四家台灣廠商協助華為建置晶圓廠，經濟部一改先前態度，表示將對四家公司進行行政調查。(本報資料照片)
彭博點名四家台灣廠商協助華為建置晶圓廠，經濟部一改先前態度，表示將對四家公司進行行政調查。(本報資料照片)

彭博點名四家台灣廠商協助華為晶片廠，經濟部長王美花先前一度表示，台廠處理的是建廠比較低階工程，但她昨受訪時卻改口，表示已請四家公司來說明，若在中國做的項目和當初投資核准項目不吻合，依「兩岸人民關係條例」最高可罰2500萬元。國民黨立委李德維質疑，王美花說法改變，是否有什麼壓力或因素造成改變。

科技產業人士也認為，中美貿易戰本來就已經很無聊了，中、美對立演變為地緣政治，「業界過去這幾年夠辛苦了，因著地緣政治，得要在全世界各地找生產據點，成本都不斷墊高。」這個議題小題大作，業界都知道美國禁令，誰會不避開？

被點名四家企業紛紛喊冤，不約而同重申「公司所有投資與業務，皆遵守國家政策與法令拓展營運項目」，並公告表示未提供半導體製程設備。

彭博日前指崇越、漢唐、亞翔、矽科宏晟協助華為設晶片廠。王美花4日在立法院經濟委員會表示，經濟部已詢問廠商狀況，台廠處理的是建廠比較低階工程，包含廢水、環保等工作，無涉關鍵技術；後續將針對有無違反美國實體清單規定，對廠商進行調查，但初步看來應不致踩到美國紅線。

不過，王美花昨一改日前的說法，表示廠商已初步說明，經濟部也啟動調查這四家業者在中國的營業項目，與當初核准的投資項目是否吻合，如果不吻合，在兩岸條例內有處罰規定，最高可處2500萬元，已發函請業者向經濟部說明。

王美花說，美國對華為制裁已持續二到三年，美方相關規定非常細膩，經濟部對美方做法也都有掌握相關訊息，並向台灣廠商做過非常多的說明，台灣廠商大部分也都理解這樣的制裁措施。

李德維質疑，王美花先是說台廠無涉關鍵技術材料或設備，這兩天卻又說若違法最高可罰2500萬元，政府對此事件話沒有講清楚，難免讓人質疑是否有什麼壓力或因素造成改變。

李德維強調，若有違法的項目，都支持開罰，但重要的是對於產業及廠商，政府應說明一致標準及情況，不要因為對象國家不同或其他因素，而處理有所不同。

投資 華為 晶片

上一則

憂藍白合變藍白零和 侯：比民調非唯一方法

延伸閱讀

柯文哲談整合改口了：民調贏的當正 輸的推副手

柯文哲談整合改口了：民調贏的當正 輸的推副手
美豬只開放不管理 侯友宜：欺騙比無能可惡

美豬只開放不管理 侯友宜：欺騙比無能可惡
藍白怎麼合？柯：民調輸的推副手 侯辦：等柯返台溝通

藍白怎麼合？柯：民調輸的推副手 侯辦：等柯返台溝通
挺好油翻車 柯文哲：應譴責造假者而非受騙者

挺好油翻車 柯文哲：應譴責造假者而非受騙者

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。（中央社）

孫曉雅：放棄美國籍嚴肅罕見 無法預測個案時間

2023-10-01 12:28
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索7060萬元，台灣高等法院依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物未遂罪判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑，兩人上訴最高法院。圖／聯合報系資料照

台夫妻勒索麥當勞7060萬遭重判「嚇死他們」嘴臉曝光

2023-10-03 19:52

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞