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美豬稽查系統斷鏈 藍委質疑9000噸流向不明

台灣新聞組／台北7日電
北市衛生局與消保官6日稽查發現五業者豬肉原產地標示違規，違規店家包含知名連鎖餐飲。(圖：台北市衛生局提供)
北市衛生局與消保官6日稽查發現五業者豬肉原產地標示違規，違規店家包含知名連鎖餐飲。(圖：台北市衛生局提供)

桃園市衛生局查察新興冷凍食品、瑞騰國際兩家公司進口美國豬肉，卻混摻加拿大、英國豬肉改標成加豬及英國豬肉賣給客戶，引發食安疑慮。衛生局表示，這次勾稽查察過程發現，中央的「非報不可」、「非追不可」兩套稽查系統出現「斷鏈」現象，要不是中央帶著資料來查，才發現新興公司根本未登錄「非追不可」雲端系統的進貨資料，建議中央優化系統，並開放權限讓縣市衛生局知道美豬進口後的流向，才能迅速阻斷問題肉品被消費者吃下肚。

另外，國民黨立委洪孟楷質疑，農業部不到兩個月，將專案豬肉進口量從3000公噸變最高5萬公噸，更讓補助預算規模從1800萬元變3億元。此外，10月前美豬共專案進口1萬452公噸，扣掉4月前進口的789公噸，還有約9000公噸在哪？政府都應說清楚，才能查明還有沒有其他洗產地疑慮。

桃園市衛生局以這次經驗指出，衛福部食藥署的食品雲系統有兩套追蹤系統，一是「邊境查驗自動化管理資訊系統（非報不可）」，進口商報關進口肉品時會登錄採購的大盤商名稱、公司設立縣市、採購數量等資料，但考慮業界商業機密，這份採購資料會揭露在給地方政府稽查使用的「食品追溯追蹤系統（非追不可）」，但前提是大盤商要自主上網登錄。

衛生局表示，從中央掌握的「非報不可」和地方的「非追不可」兩套勾稽系統，可產出優先稽查的業者名單，雖然中央給地方「非追不可」系統的帳號密碼，稽查盤商批貨之後的流向，但這次查出標示錯誤的新興冷凍食品公司就沒有上網登記進貨美豬，要不是食藥署帶著「非報不可」的資料和衛生局一起查，很難知道該廠商有進美豬。換言之，中央、地方的系統因為業者未登錄而斷鏈。

對此，衛福部食藥署署長吳秀梅表示，22縣市都有查詢食品雲的帳號密碼，食藥署並沒有鎖資料，食藥署設置食藥戰情中心多年，一旦發現高風險業者，皆會請地方協助稽查，食藥署並不會阻止地方使用資料與數據。

中市公布81「標示不實」業者

另一方面，台中市長盧秀燕昨天以民眾有知的權利，指示市府率先公布買到標示不實肉品的81家餐飲業者名單，也呼籲中央從進口源頭就標示是否含萊克多巴胺的美豬，才不會累死三軍。昨天公布餐飲業者名單後，網路立即引起熱議，有民眾覺得盧秀燕有魄力查食安，但可能吃到這些肉品的消費者覺得好驚嚇。國民黨議員羅廷瑋表示，美國豬肉「洗產地」，很多消費者嚇壞了，要求衛生局公布稽查流向。

台中有81家餐飲業者買到標示不實的美豬肉品，台中市長盧秀燕公布餐飲業者名單，也呼...
台中有81家餐飲業者買到標示不實的美豬肉品，台中市長盧秀燕公布餐飲業者名單，也呼籲中央從進口源頭就標示是否含萊克多巴胺的美豬；圖為被公布的六扇門連鎖火鍋店，決定向供貨商求償。(記者黃仲裕／攝影)
台中有八十一家餐飲業者買到標示不實的美豬肉品，台中市長盧秀燕6日公布餐飲業者名單...
台中有八十一家餐飲業者買到標示不實的美豬肉品，台中市長盧秀燕6日公布餐飲業者名單，也呼籲中央從進口源頭就標示是否含萊克多巴胺的美豬；圖為被公布的六扇門連鎖火鍋店，決定向供貨商求償。記者黃仲裕／攝影

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