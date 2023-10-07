我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

黑白集／無腦補貼肥了誰

黑白集
北市衛生局與消保官6日稽查發現五業者豬肉原產地標示違規，違規店家包含知名連鎖餐飲。(圖：台北市衛生局提供)
北市衛生局與消保官6日稽查發現五業者豬肉原產地標示違規，違規店家包含知名連鎖餐飲。(圖：台北市衛生局提供)

蔡政府的農業政策，最強本事就是補貼。農漁產品滯銷，補貼解決；強制休耕，政府補貼。發生蛋荒，進口雞蛋補貼關稅；花了6億元(台幣，以下同)公帑，結果5000多萬顆蛋要銷毀。最近發生美豬「洗產地」的偽標事件，其禍源仍是畜產會採補貼進口豬肉所致；花了3億元，結果讓民眾吃下不想吃到的美豬。

5月到9月，台灣進口豬數量增加了七倍；原因無他，政府對每公斤進口豬補貼6元。畜產會的理由很瞎，說是為了平抑台灣豬價。這是鬼扯，若要平抑，開放進口就行，哪需補貼？何況，從結果看，豬價依然高掛，根本沒有平抑效果。

農業部長陳吉仲和畜產會主委林聰賢上月因進口蛋風波雙雙閃辭，可惜走得太快，否則這次美豬變身加豬、英豬的事件，他們還得灰頭土臉一回。到底是什麼樣的無腦官員，會把補貼當成萬靈丹？既平抑不了市場價格，又傷害本土產業，更讓消費者在無知之中被騙。陳吉仲和林聰賢雖已下台，監察院仍得追究兩人的責任。

更令人好奇的是：這些補貼只是單純「無腦」，或者其實另有所圖？以進口巴西蛋的「超思」為例，一人公司卻能奪下六成的專案進口配額，原本報價3.4億元，抵台變4.7億；誰在玩「中飽」的把戲，畜產會迄未交代。在野黨必須追一追，進口豬補貼究竟肥了誰。

雞蛋 巴西 關稅

上一則

侯友宜加碼補助私大 綠批抄襲賴清德

下一則

郭台銘宣布 參選總統連署門檻過了

延伸閱讀

控陳建仁、陳吉仲涉及「假消息」議員提告

控陳建仁、陳吉仲涉及「假消息」議員提告
辭職止血沒用 陳吉仲負聲量再創新高「一人毀全黨」

辭職止血沒用 陳吉仲負聲量再創新高「一人毀全黨」
陳吉仲請辭內幕 媒體人：賴系人馬「逼宮」蔡英文

陳吉仲請辭內幕 媒體人：賴系人馬「逼宮」蔡英文
媒體人曝陳吉仲請辭內幕：蔡英文被賴清德人馬「逼宮」

媒體人曝陳吉仲請辭內幕：蔡英文被賴清德人馬「逼宮」

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。（中央社）

孫曉雅：放棄美國籍嚴肅罕見 無法預測個案時間

2023-10-01 12:28
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索7060萬元，台灣高等法院依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物未遂罪判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑，兩人上訴最高法院。圖／聯合報系資料照

台夫妻勒索麥當勞7060萬遭重判「嚇死他們」嘴臉曝光

2023-10-03 19:52

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞