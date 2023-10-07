黑白集／無腦補貼肥了誰

北市衛生局與消保官6日稽查發現五業者豬肉原產地標示違規，違規店家包含知名連鎖餐飲。(圖：台北市衛生局提供)

蔡政府的農業政策，最強本事就是補貼。農漁產品滯銷，補貼解決；強制休耕，政府補貼。發生蛋荒，進口雞蛋 補貼關稅 ；花了6億元(台幣，以下同)公帑，結果5000多萬顆蛋要銷毀。最近發生美豬「洗產地」的偽標事件，其禍源仍是畜產會採補貼進口豬肉所致；花了3億元，結果讓民眾吃下不想吃到的美豬。

5月到9月，台灣進口豬數量增加了七倍；原因無他，政府對每公斤進口豬補貼6元。畜產會的理由很瞎，說是為了平抑台灣豬價。這是鬼扯，若要平抑，開放進口就行，哪需補貼？何況，從結果看，豬價依然高掛，根本沒有平抑效果。

農業部長陳吉仲和畜產會主委林聰賢上月因進口蛋風波雙雙閃辭，可惜走得太快，否則這次美豬變身加豬、英豬的事件，他們還得灰頭土臉一回。到底是什麼樣的無腦官員，會把補貼當成萬靈丹？既平抑不了市場價格，又傷害本土產業，更讓消費者在無知之中被騙。陳吉仲和林聰賢雖已下台，監察院仍得追究兩人的責任。

更令人好奇的是：這些補貼只是單純「無腦」，或者其實另有所圖？以進口巴西 蛋的「超思」為例，一人公司卻能奪下六成的專案進口配額，原本報價3.4億元，抵台變4.7億；誰在玩「中飽」的把戲，畜產會迄未交代。在野黨必須追一追，進口豬補貼究竟肥了誰。