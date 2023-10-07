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潛艦案錄音檔 郭璽：140億預算就是我們的…

記者邱書昱／台北7日電
國民黨立委徐巧芯上廣播節目爬梳郭璽音檔相關時間序。(翻攝自網路)
國民黨立委徐巧芯上廣播節目爬梳郭璽音檔相關時間序。(翻攝自網路)

國民黨台北市議員徐巧芯昨中午上網路節目，持續追「郭璽音檔」議題，主持人以口述方式，電話錄音談到，「後續合約有20年、預算140億元，到時候這筆錢就是我們的。」徐巧芯說確實有這段，不過尚未公開錄音檔，「類似的話說了兩次。」她說，郭璽在引進GL公司後就應該要離開職位，非但沒有還插手整個潛艦國造角色，種種令人聯想到高登、超思翻版。

徐巧芯表示，當初拿到音檔是看到新聞報導郭璽的麻將館涉賭，才和朋友們討論到郭璽這個人，而友人才將音檔給她，自己也花了7萬多元查證可信度，「音檔來源不是立委馬文君。」

她說，整件事情都是郭璽先是和GL公司翻臉，正和SI公司快翻臉時，郭璽將能力好的顧問另組成立公司，後來也翻臉，所以遲顧問才錄音自保，「後來郭璽還說GL是詐騙公司」從音檔口吻中聽不出任何玩笑，和單純看文字不同。

主持人也以口述尚未公開的音檔，郭璽談到「後續合約有20年、預算140億元，到時候這筆錢就是我們的。」徐巧芯說，第一次是談到編列第二到第八艘，爭取一半金額，一直做下去選擇就是我們的，「我們是誰？引進GL公司後，郭璽應該就要離開職務，結果沒有離開還插手整個國艦國造角色。」

徐巧芯晚間又再度釋出第六段檔案，取名「陰陽合約」。她指出，郭璽看準國艦國造合約為機密，才會叫韓國人去欺騙母國接案為一般船隻，但是簽約卻簽潛艦，「郭璽覺得反正沒人能夠拿到合約跟相關文件，所以不管他怎麼幹，都不會被告。」

錄音檔中聽見韓籍翻譯小強說，「就是他有去問過律師，南韓很有名的律師，如果遲顧問還在SI的話，遲顧問有參加IDS，帶新的團隊過來，因為有競業條款的關係，沒辦法參加，SI會有很大的阻力會告他。」

郭璽回應，「他（遲顧問）可以不必掛在這裡，南韓怎麼可能來台船搜索，不可能嘛！沒關係，新的團隊我就讓他跟CSBS（台船）簽水面艦的名義就好了，我要避開太容易啦！我只要避開IDS就行，那我們就是名目上是水面艦，實際上是潛艦。」

郭璽昨晚稍早時也直播說會向徐巧芯提告，徐巧芯則回嗆，「郭璽說要告我，還說要禮拜三禮拜四才告，比我聽你的錄音檔的速度還慢。」她希望趕快提告，到時候才能傳喚已躲一個禮拜的黃曙光來說明。

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