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補貼雞蛋完又換豬肉 政府砸3億 美豬進口增7倍

台灣新聞組／台北6日電
根據最新出爐的養豬頭數調查統計，2023年5月底，台灣養豬場再創新低，為5893場，比2022年11月調查的5991場減少98場；也比去年同期6133場，減少240場。（本報資料照片）
根據最新出爐的養豬頭數調查統計，2023年5月底，台灣養豬場再創新低，為5893場，比2022年11月調查的5991場減少98場；也比去年同期6133場，減少240場。（本報資料照片）

國民黨立法院黨團昨舉行記者會，除了質疑美豬進口管理失靈外，副書記長吳怡玎質疑，自5月1日至9月30日，中央畜產會以每公斤進口豬肉補助六元（台幣，下同，約0.19美元），理由是穩定台灣豬價，但砸了3億進去，卻什麼效果都沒有。台北市議員李彥秀指出，10月初美國進口豬肉增幅達775％，如此大量美國豬肉，令人不敢置信市面上找不到？不少店家和民眾反應，「怎麼雞蛋完了，又換豬肉？」痛批政府不重視食安。

本報系聯合報報導，畜產會強調，進口獎勵措施確實有穩定台灣豬價，也滿足消費者對於豬肉的需求，並不是如外界所稱什麼效果都沒有。不過豬農批評，這是犧牲豬農換取太平，希望以後不要再這樣做了，否則會有愈來愈多豬農離開產業。

吳怡玎說，今年1月1日到10月3日，進口豬肉約8萬1000多噸，美國豬肉約1萬400多公噸，占比達13%。進口美豬約3000多公噸是內臟，是否能讓外界知道流向，相關肉品是否符合萊劑標準。

畜產會表示，上半年豬肉進口量較去年同期減少近三成，加上台灣養豬場因養豬百億基金計畫，陸續已有近3000場養豬場投入改善，造成台灣毛豬在養量減少。

畜產會說，為平穩台灣豬肉價格，透過限時限量豬肉進口獎勵措施，台灣毛豬拍賣價格維持穩定，實施迄今展現成效；目標獎勵數量5萬公噸，截至昨天，已受理5186公噸，目前尚未核撥獎勵。

不過中華民國養豬協會理事長潘連周表示，今年中秋節，毛豬拍賣價格每公斤平均批發價僅80多元，「是降價的」，補貼採購進口豬肉是犧牲豬農換取太平，希望以後不要了。他說，如果繼續執行不正確的政策，只會讓豬農一直離開豬場，從原本1萬多戶，只剩下現在5000多戶，「不賺錢就離開了」，以後消費者就只能吃進口豬肉。

台北中國時報報導，雖然民眾不滿美豬肉洗產地後流入市面，但是行政院長陳建仁昨天仍肯定衛福部食藥署「主動查驗」揪出違規廠商，要求持續辦理。

食藥署副主委林金富強調，台灣沒有萊豬，兩年半稽查以來，無論是美國、其他國家進口豬都未檢出萊劑。

林金富昨赴行政院會後記者會解釋，食藥署自2021年元旦訂定萊劑標準，在邊境查驗1234批美國豬肉，檢驗結果都合格，未檢出萊劑；查驗1.6萬多批進口豬肉也未檢出萊劑；而台灣市場抽驗1.2萬件中，無論是國產或進口豬肉結果都是未檢出。

台北市議員徐巧芯大呼說，中央無法好好監督食安問題，無法再相信中央，地方政府應執行更縝密的稽查。

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