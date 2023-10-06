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藍委：潛艦國造預算 賴清德當年同意刪除

記者洪哲政、林銘瀚／台北6日電
前國民黨立委林郁方指2005年扁政府通過「潛艦不國造」決議，時任立委的賴清德還在立院表決時舉手同意刪除「潛艦國造」預算。（本報資料照片）
前國民黨立委林郁方指2005年扁政府通過「潛艦不國造」決議，時任立委的賴清德還在立院表決時舉手同意刪除「潛艦國造」預算。（本報資料照片）

民進黨主席賴清德4日表示，陳水扁政府2004年所提的軍購特別預算，在立院遭在野阻擋，否則八艘潛艦早已完成。前立委林郁方則反駁，當年扁政府通過「潛艦不國造」決議，時任立委的賴清德還在立院表決時舉手同意刪除「潛艦國造」預算。國家政策研究基金會副研究員揭仲則說，扁政府無法取得柴電潛艦，除美國內部在九一一恐攻後反對聲浪增加外，關鍵原因是美國一直找不到願合作的歐洲國家。

民進黨團副書記長洪申翰指出，2004年到2006年期間，國親總共在程序委員會阻擋69次，直接在程序委員會就擋掉，連討論都不想討論，這是非常惡質、藐視立法院的行為。

林郁方則表示，他在2001年率先在立院提案落實「國艦國造」的政策，提案中建議向美國爭取將售台八艘潛艦中的六艘，以技轉方式在台灣建造，並要求行政院成立跨部會專責小組協調推動。2002年5月25日，立法院會通過他的提案，共有130位委員簽名支持該提案，其中包括賴清德。

林郁方說，但2005年初，扁政府的「行政院潛艦國造小組」竟然蔑視立院決議，宣布放棄潛艦國造。該年3月行政院院會更通過「潛艦不國造」的決議，並刪除國防部編列的「潛艦國造」預算，立院表決時擧手支持該提案包括賴清德等眾多民進黨立委，如今這些人卻抹黑國民黨反對軍購案，殊不知當年若非民進黨打壓，國造潛艦早在服役了。

揭仲指出，在野黨當時反對特別預算，主因是民進黨政府形同要立法院在缺乏基礎資訊的情況下，一次同意四121億元台幣（約3.76億美元）高額的潛艦預算，加上愛國者三型防空系統因為民進黨操作「公投綁大選」，在公民投票中遭到否決。

民進黨 預算 賴清德

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