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美豬產地標示中央沒把關 雙北、桃園自救

記者鄭國樑、鍾維軒、江婉儀、梅緣緣／台北6日電
食藥署與桃園市府查獲冷凍食品業者涉標示不實，將賣給客戶的美國豬肉標示加拿大或英國豬肉，美豬幾乎都已進消費者肚子，引發稽查機制效率不彰的質疑。圖為消費者在賣場選購豬肉。（記者杜建重／攝影）
食藥署與桃園市府查獲冷凍食品業者涉標示不實，將賣給客戶的美國豬肉標示加拿大或英國豬肉，美豬幾乎都已進消費者肚子，引發稽查機制效率不彰的質疑。圖為消費者在賣場選購豬肉。（記者杜建重／攝影）

新興冷凍食品、瑞騰國際公司進口美國豬肉，產地卻標示加拿大、英國，各地衛生局稽查時，標示不實肉品早已被民眾吃下肚。台北市就有41家下游廠商購買，引發恐慌，台北市長蔣萬安昨說重話，「中央無法把關美豬洗產地問題，北市府來做」，即日起進行豬肉肉品專案稽查，桃園市衛生局則希望食藥署開放食品追溯追蹤管理系統，交由各縣市衛生局直接稽查。

新北衛生局也呼籲，中央應落實把關邊境進口肉品，主動提供美國豬肉進口後販售流向，以利地方政府稽查。北市衛生局表示，類似桃園查獲此案，肉品進口資料通常由食藥署提供，地方衛生局再配合稽查。

新興冷凍食品今年6月28日起、瑞騰國際公司7月起不只一次進貨美國豬肉，合計近15萬公斤產地標示不實肉品，賣給火鍋店、餐廳客戶，但食藥署和桃園市衛生局直到中秋節前一、兩天才查獲，幾乎都已進了消費者肚子，遭質疑稽查效率不彰。

依據衛生單位公布的稽查資料，兩家公司為中盤商，客戶遍及本島15縣市，銷售地點最南到嘉義縣市，又以桃園、新北為大宗。

為何9月底才展開稽查？桃園市衛生局表示不清楚，稽查行動是食藥署發動，食藥署取得美國進口豬肉資料後，追查進口商賣給哪些客戶，再前往這些公司追查流向；將和食藥署溝通，提供美國豬肉進口資料，方便縣市衛生局直接稽查。

桃園市衛生局表示，食品安全衛生管理法第九條規定，肉品進口商須每個月上食品追溯追蹤系統申報進口肉品銷售流向，目前食藥署未開放此系統資料給衛生局，若中央願意開放，地方就可直接稽查，為食安做更好的把關。

桃園市議員牛煦庭指出，這就和雞蛋之亂一樣，中央無能累翻地方，當初民進黨政府信誓旦旦，宣稱開放萊豬會把關食安，事實證明是徒具形式，放任廠商用混充的方式規避產地標示。

牛煦庭說，更糟糕的是，若食藥署7月就掌握狀況，為何沒第一時間和地方連線？難道是擔心影響選情嗎？從雞蛋到豬肉，食安危機遍地烽火，請民進黨政府給人民一個清楚的交代。

桃園市議員彭俊豪認為，食安的通報體系對於異常的偵測應更為精進，資料庫也應讓地方政府能獲得權限去溯源檢證。

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