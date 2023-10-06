國安會：將嚴防陸獲取關鍵技術

國安會秘書長顧立雄（右）接受日經亞洲訪問，談到台灣將加強對中國的技術防護措施。(取材自日經亞洲網頁)

國安會秘書長顧立雄接受日經亞洲專訪表示，台灣年底前將公布一份關鍵技術清單，界定涵蓋半導體、農業、航太和資通科技（ICT）等產業的國家核心關鍵技術，處理在這些領域的投資 、人力、營運及技術轉移，確保中國大陸不會取得這些技術。

「中方正鎖定台灣的上游積體電路（IC）設計…」顧立雄說，新政策將供應鏈 和半導體的關鍵技術提升至國安層級，能夠更仔細審查，防止中國獲得關鍵技術。

顧立雄指出，美中貿易戰開打以來，台灣已和國際社會做更多配合，也更著重供應鏈安全；荷蘭及日本亦復如此。不過，台灣和其他地方不同處在於1992年通過「兩岸人民關係條例」規範台灣與中國的關係，並密切監控兩岸科技業的連結及往來，規範了投資及禁止先進技術遭移轉至中國。

顧立雄婉拒詳述哪些國家正和台灣合作對中國設限，僅強調消除風險的必要性。「我們正致力預防台灣的半導體產品和技術，遭中國用於國防或軍事目的」。

國科會表示，目前仍協同各部會盤點符合「國家安全法」第三條定義的關鍵技術，預計年底前召開產官學研組成的審議會共同認定後，經行政院公告生效。

另外，國防部9月17、18日偵獲共機103架次，其中逾越中線及侵擾西南及東南空域40架次，共機出海次數再創近期新高；英國媒體憂心北京 這類「灰色作戰」策略恐逐步侵蝕台灣的國防資源與警覺。

英國廣播公司（BBC）指出，這是中國又一武嚇升級，北京過去一年裡多次以機艦繞台，軍演也轉為更具威脅性。目前中方的操作並非武力進犯，而是遊走和戰間的「灰色地帶」加強施壓；分析人士憂心，北京這類「灰色作戰」策略，恐逐步侵蝕台灣的國防資源與警覺。