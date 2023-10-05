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BBC：解放軍機出海創新高 灰色作戰逐步侵蝕台灣

中央社／倫敦4日報導
台灣F-16V戰機（左）監控解放軍轟六機圖。（圖：國防部提供）
台灣F-16V戰機（左）監控解放軍轟六機圖。（圖：國防部提供）

台灣上月對解放軍飛機出海及跨越台海中線創新高加強警戒，英國媒體憂心北京這類「灰色作戰」策略恐逐步侵蝕台灣的國防資源與警覺。

台灣的國防部9月17到18日偵獲解放軍機103架次（其中逾越中線及侵擾西南及東南空域計40架次），解放軍機出海次數再創近期新高。

英國廣播公司（BBC）指出，40架次進入台灣的防空識別區（ADIZ）是中國迄今又一武嚇升級。北京過去一年裡多次以機、艦繞台，軍演也轉為更具威脅性。目前中方的操作並非武力進犯，而是遊走和、戰之間的「灰色地帶」加強施壓。

台灣如今成為動盪美中關係裡的火藥桶，分析人士認為，灰色地帶戰術是北京想不費一槍一彈控制台灣的戰略一環，「灰色作戰」目的就是隨時間拉長讓對方兵疲馬困。

倫敦國王學院（King's College）東亞戰爭與戰略教授帕特拉諾（Alessio Patalano）表示，透過常態化進入台灣防空識別區，北京意在測試台灣加強應對的程度。

防空識別區是單方片面畫設，防識區內技術上仍屬國際空域，只是當事國的政府可用於監控外國飛機。

帕特拉諾表示，台灣會慣例起飛戰機伴飛進入防識區的解放軍飛機作為警戒，但長此以往台灣的國防資源就會被消耗掉。

此外，分析家表示解放軍現靠軍演測試協同作戰和監偵能力。軍事加壓常態化，也能測試台灣的防禦能力和國際社會支持台灣的程度。

美國國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）研究員吉特（David Gitter）說：「這類威脅常態化，恐使真正攻擊時的先頭狀況被輕忽，讓台灣與其主要盟友美國難以準備。」

北京改變作法後，如今已否定以往長年默契－存有台灣海峽中線一事。

吉特說：「北京的做法也用於麻痺台灣大眾對這類威脅的感知，從而削弱大眾對加強軍事準備的政治支持。」

解放軍最先進的航艦福建艦可能明年成軍。吉特說中國今後的軍演只會更頻繁且規模更大。

他說：「我們可以預期，這些數字會不斷上升，直到甚至可能達人們在真正開戰才會看到的程度」。

北京 解放軍 國防部

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