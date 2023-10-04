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彭博點名4台商助華為建廠 市場憂美中角力恐燒到台廠

台灣新聞組／台北4日電
彭博報導，台灣四家科技企業協助華為關聯的企業，在深圳建設晶圓廠基礎設施，並形容是不尋常的合作關係。圖為北京一家購物中心的華為門市。（路透）
彭博報導，台灣四家科技企業協助華為關聯的企業，在深圳建設晶圓廠基礎設施，並形容是不尋常的合作關係。圖為北京一家購物中心的華為門市。（路透）

彭博調查報導，漢唐、亞翔、崇越、矽科宏晟等四家台廠協助與華為有關聯的企業，在中國大陸深圳建設晶圓廠基礎設施。美國正對對華為加強技術管制，市場憂心美中角力延燒到半導體設備端，尤其四家台廠已進入美方「雷達區」，若遭列入黑名單，不利日後拓展業務。

彭博點名的四家台廠都是業界知名廠商，其中漢唐是台積電重要協力廠，並前往美國協助台積電蓋美國新廠；亞翔長期與聯電合作，承接相關廠務工程，近期是台股飆股之一；崇越為設備材料通路商，最知名為長年在台代理日本矽晶圓大廠信越產品；矽科宏晟是日本關東化學集團與台灣宏晟科技合資創立，主要業務為廠務供應系統整合。

據報導，彭博8月在深圳實地調查發現，華為支持的企業一處工地出現崇越和亞翔子公司的員工。在深圳另一處和華為有關的場址，彭博也認出漢唐子公司的員工。

此外，彭博調查發現，矽科宏晟在官網表示，已拿到深圳鵬新旭科技公司和鵬芯微建立化學供應系統的合約，鵬芯微是去年被美國列入黑名單的企業，這兩家公司已被點名是跟華為共同建設晶圓廠的業者。據彭博報導，向矽科宏晟求證後，該公司隨即刪除官網上的相關內容。

彭博指出，這四家台灣廠商是否違反美國的制裁措施，尚不確定。

對於彭博相關報導，崇越昨發布聲明澄清，並未提供半導體材料或設備予鵬芯微，僅進行環保工程。漢唐指出，從未與華為簽訂任何工程合約，旗下大陸子公司江西漢唐承接昇維旭內裝改造小型工程。亞翔則表達「暫不回應」；矽科宏晟透過總機表示，「主管開會中，可上官網留言」。

台北中國時報報導，對於四台商被點名助華為設廠，經濟部長王美花表示，依照台灣法規，關鍵技術不可以外流，但根據報導，廠商協助華為的工廠建設，看起來與關鍵技術材料或設備無關，尚不清楚這些台企的「潛在參與」是否違反美國制裁。

成大電機工程系教授李忠憲受訪說，「這些在台灣企業協助下建造的工廠所生產的晶片，最終可能被用於中國瞄準台灣的飛彈。」他認為，如果蔡政府不強化對台灣企業支援華為的控管，政府就沒有認真看待台灣國防。 

華為 台積電 日本

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