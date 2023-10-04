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台半導體全球布局 法人認為業者股東雙輸

記者蘇嘉維／台北4日電
台積電海外設廠人力成本至少是台灣的二至三倍，大幅墊高當地設廠的成本。(本報資料照片)
台積電海外設廠人力成本至少是台灣的二至三倍，大幅墊高當地設廠的成本。(本報資料照片)

地緣政治問題讓台積電、三星、英特爾等半導體指標廠不得不擴大全球布局，進而壓縮台灣在全世界半導體製造的比重。然而，大廠疲於奔波啟動全球大投資，最大障礙仍在生產成本、員工素質等，尤其成本更是讓業者頭痛的難題，法人認為，半導體業全球設廠將導致成本墊高而稀釋獲利，對股東或業者幾乎是「雙輸」局面。

台積電創辦人張忠謀先前表示，台灣在晶片製造有人才、離職率低、交通便利等三大優勢，台積電每年員工離職率約4%至5%，美國七○、八○年代晚期每年離職率為15%至20%，這是非常嚴重的問題，訓練一個工程師得花數年，「若離職率超過10%，怎麼能做出好的業績？」

台積電目前除了在台灣持續打造二奈米產能之外，三奈米產能也開始擴增，但是更重要的是台積電遠赴日本熊本、美國鳳凰城及德國德勒斯登等地設立先進或成熟製程新廠，打破過往設廠主力地點分別落在台灣及中國大陸兩地的規則。

業界分析，台積電前往歐美設新廠之際，各地官方雖然承諾給予政策補貼，但補貼金額僅能支撐設立新廠及量產後的數年內營運，當地人力成本高，成為台積電未來將面對的主要難題。

供應鏈透露，台積電海外設廠人力成本至少是台灣的二至三倍，大幅墊高當地設廠的成本，更有一說是台積電海外新廠量產後，毛利率恐低於45%，不如台灣廠區表現。

就台積電的客戶角度來看，全球布局有利分散風險，但對台灣而言，現有的矽盾厚度不會同比例增加，且台灣本土的半導體製造市占率同樣可能會降低。

台積電 投資 供應鏈

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