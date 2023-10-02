我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選舉角力會外賽 3黨代表在美台國防工業會議別苗頭

國會暫避關門 道指依舊收低

選舉角力會外賽 三黨代表在美台國防工業會議別苗頭

記者張文馨／維吉尼亞州即時報導
國民黨率團參加美台國防工業會議，左起為退役海軍上將陳永康、退役空軍中將田在勱、國民黨駐美代表黃介正和美國德州山姆休斯頓大學政治系副教授翁履中。（記者張文馨／攝影）
國民黨率團參加美台國防工業會議，左起為退役海軍上將陳永康、退役空軍中將田在勱、國民黨駐美代表黃介正和美國德州山姆休斯頓大學政治系副教授翁履中。（記者張文馨／攝影）

美台國防工業會議2日在維吉尼亞州威廉斯堡（Williamsburg）舉行，民進黨國民黨和民眾黨均派人與會，三黨表面行禮如儀，私下角力不斷，藍綠在場邊與拜登政府官員會談，民眾黨透露會議結束後會北上拜會行政部門。

這是民眾黨首次派代表參加美台國防工業會議，國民黨駐美代表黃介正表示，「不想別苗頭他就不會來」，這是健康的政黨競爭；然而，這是一個討論實質問題的平台，不是選戰的一部分，政黨代表必須要談實質問題，能給美國朋友方向感，才會受到重視。

民進黨國際部主任、賴清德陣營發言人趙怡翔表示，國民黨代表致詞、民進黨代表與談，以及民眾黨代表與會，是這場活動比較特別的現象；只要各政黨對台美安全合作有興趣，都是正面發展。

黃介正發表午間專題演說，趙怡翔在閉門會議時與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）同台討論美台國防政策的變化。

民眾黨秘書長周台竹則說，三政黨代表都來參加這場會議，代表強化台美關係是國內共識；他也透露，在美國在台協會（AIT）台北辦事處的協助下，民眾黨代表將拜會美國行政部門，這是繼黨主席柯文哲今年4月以來民眾黨的二度訪美，因為柯文哲當選機率滿大，這次來跟美方進一步溝通。

周台竹只透露會議結束後會拜會國防和貿易相關部門，但基於與美方默契不透露拜訪對象。

據了解，國民黨和民進黨的代表在美台國防工業會議場邊和與會的拜登政府官員互動。

在閉門的專題演說中，黃介正提到，國民黨總統參選人侯友宜將在本月下旬公布完整的外交與國防政策。

黃介正重申，侯友宜主張嚇阻（deterrence）、對話（dialogue）和降低緊張（de-escalation）的3D戰略，建立預警機制來應對越發頻繁的灰色地帶行動，以及建立內閣層級的全民防衛動員委員會。

趙怡翔則說，賴清德將持續強化台灣與國際社會的連結與合作，也會延續國際社會對民進黨政府和蔡英文總統的信任，持續落實台美安全合作關係。

民眾黨秘書長周台竹（左）和民眾黨立委吳欣盈（右）一起參加美台國防工業會議。（記者...
民眾黨秘書長周台竹（左）和民眾黨立委吳欣盈（右）一起參加美台國防工業會議。（記者張文馨／攝影）
民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte，左）與民進黨國際部...
民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte，左）與民進黨國際部主任趙怡翔（右）。（記者張文馨／攝影）

國民黨 民進黨 拜登

上一則

台國防副部長盼美加速軍售遞交 整合美台國防產業供應鏈

下一則

台國防部副部長：盼促進台美軍事合作

延伸閱讀

台國防副部長盼美加速軍售遞交 整合美台國防產業供應鏈

台國防副部長盼美加速軍售遞交 整合美台國防產業供應鏈
美台國防工業會議登場 美方官員與台灣政黨代表互動

美台國防工業會議登場 美方官員與台灣政黨代表互動
政府免關門 誰是這場政治大戲的贏家與輸家

政府免關門 誰是這場政治大戲的贏家與輸家
9月邊界逮捕逾20萬無證客 史上第三多

9月邊界逮捕逾20萬無證客 史上第三多

熱門新聞

10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
民進黨創黨元老、前立委魏耀乾27日在「民主進步黨37周年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外，舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神。（記者蘇健忠／攝影）

民進黨黨慶 創黨元老舉布條：民進黨淪獨裁貪汙惡霸黨

2023-09-27 19:26

超人氣

更多 >
杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿
3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降

3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降
鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命

鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命
鄭少秋大女兒驚傳在美輕生亡 現任妻子官晶華發聲了

鄭少秋大女兒驚傳在美輕生亡 現任妻子官晶華發聲了
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋