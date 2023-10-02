選舉角力會外賽 三黨代表在美台國防工業會議別苗頭

國民黨率團參加美台國防工業會議，左起為退役海軍上將陳永康、退役空軍中將田在勱、國民黨駐美代表黃介正和美國德州山姆休斯頓大學政治系副教授翁履中。（記者張文馨／攝影）

美台國防工業會議2日在維吉尼亞州威廉斯堡（Williamsburg）舉行，民進黨 、國民黨 和民眾黨均派人與會，三黨表面行禮如儀，私下角力不斷，藍綠在場邊與拜登 政府官員會談，民眾黨透露會議結束後會北上拜會行政部門。

這是民眾黨首次派代表參加美台國防工業會議，國民黨駐美代表黃介正表示，「不想別苗頭他就不會來」，這是健康的政黨競爭；然而，這是一個討論實質問題的平台，不是選戰的一部分，政黨代表必須要談實質問題，能給美國朋友方向感，才會受到重視。

民進黨國際部主任、賴清德陣營發言人趙怡翔表示，國民黨代表致詞、民進黨代表與談，以及民眾黨代表與會，是這場活動比較特別的現象；只要各政黨對台美安全合作有興趣，都是正面發展。

黃介正發表午間專題演說，趙怡翔在閉門會議時與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）同台討論美台國防政策的變化。

民眾黨秘書長周台竹則說，三政黨代表都來參加這場會議，代表強化台美關係是國內共識；他也透露，在美國在台協會（AIT）台北辦事處的協助下，民眾黨代表將拜會美國行政部門，這是繼黨主席柯文哲今年4月以來民眾黨的二度訪美，因為柯文哲當選機率滿大，這次來跟美方進一步溝通。

周台竹只透露會議結束後會拜會國防和貿易相關部門，但基於與美方默契不透露拜訪對象。

據了解，國民黨和民進黨的代表在美台國防工業會議場邊和與會的拜登政府官員互動。

在閉門的專題演說中，黃介正提到，國民黨總統參選人侯友宜將在本月下旬公布完整的外交與國防政策。

黃介正重申，侯友宜主張嚇阻（deterrence）、對話（dialogue）和降低緊張（de-escalation）的3D戰略，建立預警機制來應對越發頻繁的灰色地帶行動，以及建立內閣層級的全民防衛動員委員會。