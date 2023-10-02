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退將、學者：給槍不派兵 美打代理人戰爭

記者陳熙文、洪哲政／台北2日電
美國推動一系列挺台相關法案，讓民眾對美國派兵協防台海的信心增加。（美聯社資料照片）
美國推動一系列挺台相關法案，讓民眾對美國派兵協防台海的信心增加。（美聯社資料照片）

台海若發生衝突，美國會協防台灣？學者、退將警告，美國派兵協防台灣可能性不高，比照烏克蘭模式在台海打代理人戰爭是當前發展趨勢，此外，美國即將進入大選年，以內政為主的「孤立主義」可能抬頭，美國對台態度也可能生變。

成大海洋科技與事務研究所助理教授施義哲表示，美國推動一系列挺台相關法案，讓民眾對美國派兵協防台海的信心增加。東吳政治系助理教授陳方隅說，民眾對美國的信任逐漸回溫，特別是美國訪問團頻繁訪台、台美在軍事上進一步合作，美印太司令部派出兩百多位訓練教官駐台協訓等，都強化民眾對美國的觀感。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，若華府坐視中國大陸以武力改變台海現狀而不採取任何行動，恐將使中國大陸周邊國家對華府喪失信心，導致華府印太戰略崩盤；因此華府應會採取行動，包括軍事干預，解放軍犯台計畫中，早視美軍介入為必然，但華府多久才能作出派遣美軍直接參戰決定，必須關注。

淡江國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑說，美國派兵協防台灣機會不大，較可能是比照烏克蘭模式，不派遣美軍直接進入作戰，而是提供武器與金錢。空軍備役中將張延廷質疑，美國只是利用台灣作棋子消耗大陸國力，兩岸一旦開打，美國會以烏克蘭模式打代理人戰爭。美與烏克蘭有邦交都沒出兵，又怎會協防沒邦交的台灣？

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，拜登政府行政、立法部門提出多項對台友善的政策與法案，台灣民眾對美國的信任度與好感度提高。中國大陸持續對台展現武力脅迫，如同「北風與太陽」，反將台灣推得更遠，讓台美更貼近，這是北京當局應深思的戰略議題。

民進黨立委趙天麟認為，台美在軍事和官方交流合作質量增加，與過去純軍售不同，讓台灣社會更有信心。但國民黨立委陳以信認為，民調結果未必代表台灣民眾對美國出兵更有信心，而是對台海可能發生衝突的危機感升高，出現美國勢必會被捲入的認知，不全然是相信美國挺台。

華府 烏克蘭 邦交

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