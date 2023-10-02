新聞眼／認定美會協防 恐錯譯兩岸局勢

蔡政府執政以來，與美國積極營造台美堅實聯盟的形象，本報系聯合報「兩岸關係年度大調查」顯示，台灣民眾相信美軍將派兵協防台灣的比率提升，但此現象恐造成民間錯譯當前兩岸局勢，降低居安思危意識，更恐影響國軍須自力建軍備戰的政策走向。

國防部 最近不乏主動公布情資，從日前解放軍 山東艦出巴士海峽，挾同大量機艦出海從事區域拒止行動外，也揭露掌握解放軍沿海地面部隊有火力打擊與地面登陸演習的訊息，相關訊息比共軍導彈飛過台灣外太空更具警醒性。

國防部增加公布訊息量，有低調警示作用，這訊息說明，解放軍目前正將過去分散實施的區域拒止操演加以組合，搭配登陸戰前所需地面火力威懾科目實施演練，從事一個完整戰役進程的演習。

解放軍的區域拒止，是為阻斷美軍甚至東亞各國介入台海，讓解放軍戰時得以運用海峽長驅實施快速攻台登陸。基本上解放軍在攻台基本戰法，已設定外力會干預台海。九六台海危機美軍航母戰鬥群駛近台海，或因此在民眾心中留下刻板印象。但台美30年來，只有訓練交流和軍售，兩軍至今沒有任何聯防或協防的構連。

國軍戰訓因應美軍要求，現在最老生常談的術語，就是「借鏡俄烏戰爭」，但美軍應援烏克蘭 除了戰具與訓練上的支援，至今並未直接派部隊登陸與俄軍作戰。再看去年，時任美眾議院議長裴洛西訪台，解放軍舉行大規模懾台軍事操演，卻也不見美軍航空母艦駛近台海。

民調顯示，認為美軍會派兵協防台灣的民眾增加了，但對照當前國際情勢，美軍撤出阿富汗，以代理人角色支援烏克蘭對抗蘇俄入侵，顯示美軍因應大規模區域衝突的能力有限，縱使美國總統拜登多次脫口稱戰時將協防台灣，但國務院事後未背書；美國前總統川普近期受訪也說，他不會明確背書。凡事有美國人相挺？事實恐非台灣自我想像的如此美好，居安思危建構戰力、全民國防，才是務實保台。