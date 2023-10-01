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柯文哲啟程訪美快閃西岸2大城 鄒開蓮安排舊金山行程

記者林銘翰／台北1日電
民眾黨總統參選人柯文哲強調大家最關注的是低薪問題，台灣如果還是陷在這種低附加價值產業的漩渦裡面，薪水不可能提高，要往高附加價值產業移動，那就一定要產業升級。（記者葉信菉／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲強調大家最關注的是低薪問題，台灣如果還是陷在這種低附加價值產業的漩渦裡面，薪水不可能提高，要往高附加價值產業移動，那就一定要產業升級。（記者葉信菉／攝影）

台灣民眾黨總統參選人柯文哲今天啟程訪美，外傳副手人選Yahoo亞太區前董事總經理鄒開蓮，可能在美國同台，柯文哲說，舊金山行程由鄒開蓮安排，民眾黨立委吳欣盈到東岸參加在華盛頓舉辦的美台國防工業會議。

柯文哲表示，會造訪美國西岸的兩個城市，包括舊金山跟洛杉磯，主要還是會著重在教育、科技跟產業，因為如果從人類的歷史看，2023年最重要的一件事情，生成式AI聊天機器人ChatGPT出現，人工智慧在現實社會當中實現。

柯文哲說，人工智慧AI在未來的一段時間，即將革命性地改變整個社會的面貌，在大概過去30年的時間，人類有一半的創意在矽谷，所以他會到矽谷，參訪像是Coursera、Silicon Schools Fund等公司和非營利組織，他們都用AI進行教育，這是此行參訪的重點。

柯文哲指出，有關AI在產業上面的應用，矽谷跟台灣的新創產業，能否再做更多的連結，因為他到大學演講發現，年輕人最關心的還是低薪，如果台灣還是陷在低附加價值產業的漩渦，薪水不可能提高，如果要往高附加產業價值移動，那就一定要產業升級。

柯文哲表示，台灣如果不能搭上這波AI的熱潮，藉此進行內部的產業升級，未來還是會繼續留在低薪的漩渦裡面。

柯文哲 AI 矽谷

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