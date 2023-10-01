我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3D列印社區南加年底落成 每棟售價超過97萬元

iPhone 15過熱有解 蘋果認了iOS 17漏洞 將盡快更新

廈門女膝反曲跪行26年 術後9年赴台站著謝恩人

記者林琮恩／花蓮1日電
陳英和（左）和陳團治（左三）一家人9月30日在花蓮慈濟靜思堂重逢。（記者林琮恩／攝影）
陳英和（左）和陳團治（左三）一家人9月30日在花蓮慈濟靜思堂重逢。（記者林琮恩／攝影）

九年前，廈門罕病患者陳團治跨海來台就醫，她罹患的是全球僅一、二例的「極重度先天性膝反曲」，出生時雙腳呈現L字型，只能跪著行走。如今她已結婚生子，9月25日全家來台，29日出席花蓮慈濟人醫年會，與替她執刀的「院長爸爸」花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和重逢。她說，院長爸爸是讓她首次感受到腳踏實地的人。

陳英和表示，行醫數十年，少有案例讓自己如此驚訝。陳團治雙腳外觀L字型、腿部外翻達160度，踝關節也因長久未使用而退化，呈90度彎曲。即使患者成功接合雙腿，膝關節仍無法活動。

陳團治2014年來台，當時她已罹病26年，生性雖樂觀，但仍難忍無法正常行動之苦。得知花蓮慈濟醫療團隊因治療嚴重駝背的同鄉患者楊曉東來廈門，陳團治提前跑到廈門慈濟會所堵人，拜託團隊把自己的醫療報告帶給陳英和。陳英和看過報告後，決定嘗試這一台極困難的手術。

陳英和說，當時做了最壞的打算「頂多是膝上截肢維持現況」，但為了幫助陳團治重拾人生，前後經歷七次手術，終於讓陳團治到什麼是「腳踏實地」的滋味。

手術隔天，陳英和至病房探視，發現本該為術後疼痛所苦的陳團治，臉上竟掛著笑容。一問之下才得知，陳團治因雙膝反曲，過去只能側睡，雙腿「截彎取直」後，首度正面躺下，能把棉被拉至胸口，那是前所未有的感受，「第一次睡得如此安穩」。

極重度先天性膝反曲患者陳團治（左）初次到台時，花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和跪著問診...
極重度先天性膝反曲患者陳團治（左）初次到台時，花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和跪著問診。（圖：慈濟醫院提供）

陳團治稱陳英和為「院長爸爸」。她表示，第一次抵台檢查時，陳英和是雙膝下跪檢查，印象深刻，看過無數醫師，卻從未有人為貼近患者願意卑躬屈膝，兩人形同父女。

「我要踏實走好人生每一步」，陳團治返陸後結婚育有一子，她還參加志工服務，期待幫助更多受苦病患。

關節

上一則

新聞眼／喊話團圓、積極備戰 一個中秋兩岸各有心思

下一則

潛艦案被指賣國？馬文君告加重誹謗 揭郭璽抹黑目的

延伸閱讀

脊椎外科專家劉凱旋為您講述~ 微型脊柱融合手術的益處

脊椎外科專家劉凱旋為您講述~ 微型脊柱融合手術的益處
全球罕例雙膝反曲…為赴台治療堵人 中國病友與「院長爸爸」重逢

全球罕例雙膝反曲…為赴台治療堵人 中國病友與「院長爸爸」重逢
解除椎間盤突出疼痛 內視鏡手術傷口僅1公分

解除椎間盤突出疼痛 內視鏡手術傷口僅1公分
慈濟德州分會 免費流感預防注射

慈濟德州分會 免費流感預防注射

熱門新聞

10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
作家李昂。（本報資料照片）

李昂酸「中學懷孕很恭喜」刪照了 博愛座女乘客：撤告過原本生活

2023-09-23 20:15
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04

超人氣

更多 >
如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍
杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金
高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度
10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％
峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門