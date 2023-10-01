廈門女膝反曲跪行26年 術後9年赴台站著謝恩人

陳英和（左）和陳團治（左三）一家人9月30日在花蓮慈濟靜思堂重逢。（記者林琮恩／攝影）

九年前，廈門罕病患者陳團治跨海來台就醫，她罹患的是全球僅一、二例的「極重度先天性膝反曲」，出生時雙腳呈現L字型，只能跪著行走。如今她已結婚生子，9月25日全家來台，29日出席花蓮慈濟人醫年會，與替她執刀的「院長爸爸」花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和重逢。她說，院長爸爸是讓她首次感受到腳踏實地的人。

陳英和表示，行醫數十年，少有案例讓自己如此驚訝。陳團治雙腳外觀L字型、腿部外翻達160度，踝關節 也因長久未使用而退化，呈90度彎曲。即使患者成功接合雙腿，膝關節仍無法活動。

陳團治2014年來台，當時她已罹病26年，生性雖樂觀，但仍難忍無法正常行動之苦。得知花蓮慈濟醫療團隊因治療嚴重駝背的同鄉患者楊曉東來廈門，陳團治提前跑到廈門慈濟會所堵人，拜託團隊把自己的醫療報告帶給陳英和。陳英和看過報告後，決定嘗試這一台極困難的手術。

陳英和說，當時做了最壞的打算「頂多是膝上截肢維持現況」，但為了幫助陳團治重拾人生，前後經歷七次手術，終於讓陳團治到什麼是「腳踏實地」的滋味。

手術隔天，陳英和至病房探視，發現本該為術後疼痛所苦的陳團治，臉上竟掛著笑容。一問之下才得知，陳團治因雙膝反曲，過去只能側睡，雙腿「截彎取直」後，首度正面躺下，能把棉被拉至胸口，那是前所未有的感受，「第一次睡得如此安穩」。

極重度先天性膝反曲患者陳團治（左）初次到台時，花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和跪著問診。（圖：慈濟醫院提供）

陳團治稱陳英和為「院長爸爸」。她表示，第一次抵台檢查時，陳英和是雙膝下跪檢查，印象深刻，看過無數醫師，卻從未有人為貼近患者願意卑躬屈膝，兩人形同父女。

「我要踏實走好人生每一步」，陳團治返陸後結婚育有一子，她還參加志工服務，期待幫助更多受苦病患。