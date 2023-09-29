團客遲未開放 陸委會：給陸一點時間

陸委會上月宣布恢復兩岸觀光 旅遊規畫，如今1個月準備期滿。陸委會副主委詹志宏28日坦言，仍未收到陸方回應，但也了解中國大陸的部門之間有不同考量，為讓兩岸交流健康有序推動，「我們寧願多給他們一點點時間」。

詹志宏表示，主管機關投入相當多，召開多次會議，「我想已經做好準備」。但在對岸方面，他認為，以中國大陸的運作體系，跨部會政策協調往往需要多一點時間。

他說，「我方希望能逐步恢復兩岸交流，但也知道大陸的部門之間有不同考量，這需要時間，也看過很多個案是因為陸方部門間缺乏協調，發生不好後果，為讓兩岸交流健康有序推動，我們寧願多給他們一點點時間」。

詹志宏表示，自9月1日起台方恢復第三類陸客來台觀光申請後，目前申請已過萬人，實際抵台者超過1000人。

此外，新冠疫情 後出國潮湧現，國旅觀光大受影響。據交通部觀光署統計，今年各連續假期國旅訂房率普遍不超過六成，中秋、國慶連假更創新低，中秋連假整體訂房率僅47.69%，國慶連假為54.75%；反觀桃機連假期間出入境客運量不斷創新高，從清明單日最高逾10萬人次，到中秋已近12萬人次，國內旅宿業者大嘆，訂房率出乎意料的差。

中華民國 旅館商業同業公會全聯會監事會召集人李素珍表示，中秋連假訂房率出乎意料的差，可能因這次中秋跟國慶連假較近，自然分散旅客，加上國境開放後，出國熱度還是非常旺，相較之下國內旅遊較少；此外，去年疫情時，政府對國旅有補助，今年就沒有補助。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，除了民眾跑出國，中秋連假不少人選擇在家團聚、烤肉。