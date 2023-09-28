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台部隊赴帛琉與美聯演 射擊愛三飛彈

記者洪哲政／台北28日電
愛國者三型防空飛彈。（記者洪哲政／攝影）
愛國者三型防空飛彈。（記者洪哲政／攝影）

據證實，台美7月間在帛琉共同實施聯合野戰防空實彈操演，台灣參演部隊包括空軍防空暨飛彈指揮部愛國者三型飛彈連陸軍6軍團21砲指部防空營及三軍特勤隊官兵，分别實施愛國者三型防空飛彈及FIM-92肩射式刺針飛彈實彈射擊。不過，媒體報導台美8月在帛琉共同實施聯合野戰防空實彈操演，參演的空軍司令部、陸軍司令部及負責統籌的國防部，都不表示評論。

對此，國防部表示，台美軍事交流均按年度計畫執行，相關細節國防部循例不予評論。而國軍持恆強化各項戰訓整備作為，並積極深化友邦交流合作，以提升整體防衛戰力。

美國陸軍2022年曾在帛琉實施「勇敢之盾22」（Valiant Shield 22）聯合演習，2022年首度在當地進愛三防空飛彈實彈射擊。美軍今年7月結束的「北方邊緣23」第二階段聯演（Northern Edge 2023-2, NE 23-2）也在當地羅曼．莫圖國際機場（Roman Tmetuchl International Airport）實施愛三防空飛彈射擊。

據證實，國防部長邱國正攜同空軍司令劉任遠，7月24日清晨搭乘福克50專機南下屏東空軍基地，慰勉參加美軍這項「北方邊緣23」第二階段聯演（Northern Edge 2023-2, NE 23-2）的國軍官兵。

據了解，國軍參演部隊主要以空軍防空暨飛彈指揮部愛國者三型飛彈連官兵為主，使用美軍裝備射擊愛國者三型防空飛彈；其次則為陸軍6軍團21砲指部防空營官兵，自部隊攜行美軍援台的人攜式肩射刺針飛彈，驗證接裝成效；而三軍特勤隊未來也將配發美軍援的肩射刺針飛彈，在21砲指部受訓的特勤隊員也隨同參演。

據稱，台美當時在帛琉當地島嶼共同實施聯合野戰防空實彈操演，國軍愛三順利命中靶彈。

據了解，2022年7月間台灣海岸巡防署艦艇與美國海岸防衛隊、日本海岸防衛隊，在上周帛琉（Palau）海域進行聯合海上演訓。台美兩軍在當地聯合軍演則是首度實施。

國防部 邦交 日本

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