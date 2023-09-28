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新聞評論／兩岸團客準備期屆滿 橄欖枝仍帶刺

聯合報社論
兩岸團客開放卡卡，交通部長王國材受訪時表示，希望陸方有善意回應，但都沒有收到，會再和陸委會討論下一步怎麼做。(圖：桃機公司提供)
兩岸團客開放卡卡，交通部長王國材受訪時表示，希望陸方有善意回應，但都沒有收到，會再和陸委會討論下一步怎麼做。(圖：桃機公司提供)

陸委會宣布恢復兩岸團客旅遊的一個月準備期已屆滿，但陸方並無回應，陸委會也不再作聲。眼看大陸即將進入疫後第一個「十一黃金周」長假，星、泰、澳等國喜迎較去年同期暴增20倍的陸客，而台灣業者等了大半年的期待依舊落空，心中豈止焦慮而已。

在過去一個月的「準備期」內，觀光署已經舉辦了10場相關課程，找旅遊業者說明準備事項與安全講習等，煞有介事。但陸委會不動如山，兩岸僵局難解，大陸團客依舊進不來，台灣團客也過不去。觀光署升格揭牌的風光，掩蓋不了觀光旅宿業者的焦急，以及民眾對兩岸破冰無期的失望。

中國大陸陸續開放出境團體旅遊已達138國，台灣卻未列入。苦等不到大陸開放紅利的台灣業者抱怨連連，民進黨政府被迫宣布優先開放旅外陸客來台觀光，並利用一個月準備期規畫兩岸團客事宜，初期限每日2000團客，視陸方回應再確定實施日期。政府自以為是化解民怨、責推對岸的高招，但業者一眼即看穿其把戲。因為旅外大陸人民多持有外國護照，本就可入境台灣，來台人數也僅占整體市場不到百1%；且對照疫情前陸客自由行每日上限6000人，限制團客2000人就更顯得莫名其妙。

不過，兩岸政府繼續交鋒。行政院副院長鄭文燦喊話，很多陸客想到台灣，台灣也研議解禁兩岸旅遊團，但對岸仍未開放團遊，「非常奇怪」。大陸國台辦則回應，希望台灣方面順應民意，撤除「不光彩、不必要」限制。對於這種拿人民權益當籌碼的官腔官調，紅、綠倒是腔調一致。

如今準備期屆滿，兩岸旅遊只能繼續「準備」。旅遊業者則透露，陸委會的設限和但書是宣布前兩天才制定，交通部和觀光署在規畫時根本沒有但書及「視陸方反應才確定開放日期」等內容，更加凸顯民進黨政府所謂的開放規畫，實則是欲迎還拒、為累積政治相罵本的「帶刺橄欖枝」。

再看看傷害兩岸交流的言論如何放任與橫流：台灣即將大選，大陸人多了是來幫誰助選；大陸觀光客水準太低、沒錢消費；陸客將導致交通一票難求、景區烏煙瘴氣、餐旅順勢漲價，反苦了咱台灣人；大陸旅遊業一條龍把控，台灣業者賺不到等等，充分照見抗中的情緒與反中的偏見。

民進黨政府抵拒兩岸交流的心態，也不難想見。對照官員紛紛表示，「歡迎陸客團前來」、「已釋出善意」、甚至「讓兩岸人民往來更順暢，才是兩岸人民之福」，只有滿口的兩岸交流經，實則寸步不讓。說穿了，對民進黨政府來說，開放兩岸團客不過就是又一場政治算計，否則就不會年初才信誓旦旦要迎百萬陸客，半年後即拒陸方官員來台參加兩岸旅展；宣稱歡迎陸客卻設下重重關卡，又不惜大手筆補助他國團費。如此兩面手法，當然讓人看破手腳。

中共於20大後展開對台「軟硬交錯、軟的更軟、硬的更硬」新布局，暑期落地接待的台灣學者、學生、工商團體、媒體、甚至民進黨籍里長不知凡幾，而且還有我刑事局等官方人員。陸方不久前發布支持福建建設「兩岸融合發展示範區」文件，隨後又提出「兩岸通高鐵」、「能源資源互通」等規畫。對岸頻出新招，我方除斥為「統戰迷香」外，可有審慎應對或因勢利導之道？

遞出帶刺的橄欖枝，釋出的是善意或敵意？開放兩岸團客就像一面照妖鏡，讓人民看清民進黨政府只顧政治私利，毫無長遠戰略布局，卻讓台灣自縛於民進黨織造的蟲繭之中。(轉載自聯合報社論)

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