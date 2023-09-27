賴清德盼與習近平吃蝦仁飯 國台辦回「務實一些好」

民進黨2024總統參選人賴清德。(本報資料照片)

民進黨總統參選人賴清德 日前表示，若有機會希望像招待好朋友一樣請中國國家主席習近平吃蝦仁飯，再加一杯全糖珍珠奶茶。中國大陸國台辦今回應稱，「作為務實台獨工作者，還是務實一些好」。

中國大陸國台辦今天舉行記者會，針對賴清德想與習近平會面，以及未來兩岸領導人會面的契機為何，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮做出上述回應。

朱鳳蓮表示，「作為『務實台獨工作者』，還是務實一些好。奉勸『賴先生』不要再講這種賴皮話，自討沒趣。」

國民黨總統參選人侯友宜在訪美期間提出「3D戰略」，即嚇阻、對話、降低風險，將用負責的態度讓台灣能夠和平穩定，用實力確保和平，用交流增進理解。

對此，朱鳳蓮表示，堅持「九二共識」是兩岸關係和平發展的政治基礎，是台海和平穩定的關鍵。回到體現一個中國原則的「九二共識」上來，兩岸關係就能重回和平發展正確軌道，台海和平穩定將得到切實保障。

至於台灣水果解禁 問題，有媒體詢問，日前苗栗縣長鐘東錦在湖北參訪時，對解禁文旦柚與大陸方面溝通，現在台灣很多農產品也在改善品質，未來能否單品解禁，如今年6月台東改善釋迦 等水果的品質後恢復輸入大陸。

朱鳳蓮表示，在台東縣政府表達希望恢復台灣釋迦輸入大陸的強烈願望，並組織業者進行整改以改善產品品質，確保輸往大陸釋迦安全之後，大陸依規恢復台灣釋迦輸入大陸，「這為苗栗縣處理相關問題提供了借鑑」。