美議員促與台灣教育連結 取代孔子學院

聯邦參議院26日將推出跨黨派決議，敦促美國大學強化與台灣的教育連結，取代大陸資助的孔子學院。（取材自微博）

美國跨黨派聯邦參議員 26日推出一項決議案，鼓勵美國大學強化與台灣的教育 連結，取代正在式微、由中國大陸政府資助的語言教育計畫孔子學院（Confucius Institutes）。

決議案旨在表達參議院立場，也可以用來對外交政策或其他行政事務提出建議；決議案不用眾議院同意，無須總統簽署生效，也不具備法律拘束力。

根據報導，由中方資助在美國各大學開設的孔子學院近年來數量銳減，2017年有超過百座，到了今年初只剩下7座。

孔子學院因禁止在課堂上討論敏感議題，侵害學術自由而引人非議，川普 政府2020年認定孔子學院為外國機構時，有75座在美國大學的孔子學院，也有500間設在幼兒園至高中的孔子教室。

川普政府指，有美國高中迫於孔校壓力，取消邀請達賴喇嘛來演說，此外，孔校施壓學校，要求移除校園演講者的台灣經歷；時任國務卿龐培歐（Michael Pompeo）指孔子學院是中共主持的宣傳組織，要求年底前必須關閉孔子學院或孔子教室。

但美國大學依然需要中文教學資源，共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）和民主黨籍參議員馬基（Edward Markey）共同提出一項決議案，呼籲美國大專院校支持2020年底成立的台美教育倡議，讓台灣和美國的語言教學資源流動互助。

布萊克本透過聲明表示，美國的高等教育機構在教育學生文化、歷史和語言時，必須不受中國大陸箝制。

馬基則說，若美國想要建立強健的對台關係，就必須支持兩國的語言交換計畫。