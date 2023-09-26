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造艦畫大餅 選前綁定分配資源權？

記者 洪哲政
潛艦國造原型艦「海鯤」號將於28日下水，圖為首艦模型。(本報資料照片)
潛艦國造原型艦「海鯤」號將於28日下水，圖為首艦模型。(本報資料照片)

被稱為潛艦國造「舵手」的國安會諮委黃曙光，昨對外釋放希望2025年完成3艘國造潛艦、2027年達成（興建）4艘潛艦的構想。除顯示對原型艦通過性能測試胸有成竹，似也隱含將對後續艦編列特別預算，確保造艦的資源分配權。

在潛艦國造原型艦即將「下水」之際，府方以黃曙光為名釋放訊息，一方面說明台海情勢急需潛艦，二則鋪陳後續艦「箭在弦上」，營造滿滿「戰備急需」氣氛，為原型艦即將亮相造勢。

IDS（自製防禦潛艦）原型艦本月底下水後，在能順利通過各項繁複戰測的前提之下，後續艦將是一筆龐大商機。在明年總統大選政權是否輪替的敏感時機，主事者展現信心，畫出目標「大餅」，明顯意圖提前綁定分配資源權，作為延續執政造勢的有利籌碼。

畢竟，原型艦上下分寸裝備、甚至生產後續所需擴建廠房與機具採購，在當政者營造的「戰備急需」氣氛須趕建下，推判都已暗地分配妥當。政權一旦輪替，造艦政策或許不致改變，但資源分配的遊戲規則勢必會改變。因此，先展示信心，把政策紅利誰屬定位下來，並將後續艦資源分配時機壓縮到可見的近年，有助政權穩固。

根據府方釋出的黃曙光談話內容，提及扁、馬對潛艦國造案，分以美方拒絕與空洞帶過，肯定全案是由蔡政府實現，用心可見一斑。

不過，建軍備戰，首講務實。原型艦預定明年5月交艦海軍，但水下狀況瞬息萬變，在首度建造柴電潛艦的情況下，是不是需要多一些測試時間？甚至尋求第三方認證？在沒有百分百確認原型艦各方面符合安全與戰備需求前，適不適合先將後續艦建造時間表提出？

況且，按黃曙光所提建造時程，行政院恐須在立法院本會期提出造艦特別預算案，才能在民進黨立委優勢席次尚未改變前趕通過；但其實，就算有特別預算加持，在廠房工人與製程資源不明下，實務上恐很難一年造三艦。黃曙光所提後續艦建造時程，明顯是空中樓閣。更別提，若要再投入特別預算，台灣的財政結構將面臨何種扭曲與排擠效應，又是另一令人憂心的議題。

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