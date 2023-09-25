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分析解放軍攻台 台國安高層：至少要能部署3航艦戰鬥群

中央社／台北25日電
台灣國安會諮詢委員黃曙光分析，解放軍攻台至少要有3支航艦戰鬥群。圖為中國遼寧艦航母過去在南海演訓。（路透）
台灣國安會諮詢委員黃曙光分析，解放軍攻台至少要有3支航艦戰鬥群。圖為中國遼寧艦航母過去在南海演訓。（路透）

台灣國安會諮詢委員黃曙光分析，解放軍攻台至少要有3支航艦戰鬥群，分別部署在台灣東北、東南與西南海域，而且還得美軍軍力出現衰退；預判解放軍2027年具有犯台能力，但不是攻打，而是中國具有這個能力，「打不打是另外一回事」。

潛艦國造原型艦28日將在台灣國際造船公司高雄廠舉行「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」，屆時將邀請政府高層、各方代表與會，並進行擲瓶儀式；原型艦艦名近日已獲蔡英文總統核定為「海鯤」潛艦。

黃曙光同時也是總統府國造潛艦專案小組召集人，他談及「敵大我小」的不對稱作戰概念指出，正面對抗就是以卵擊石；必須針對敵人威脅，以現有武器裝備結合戰術戰法發展，採取「避其鋒，攻其弱」的方式，避免與敵人正面作戰，採奇襲、突擊等多方位攻擊，對台方不利時就迴避、再伺機攻擊。

「不對稱戰法加上不對稱戰力、戰具，就是不對稱作戰」，黃曙光說，不對稱戰力就是針對敵人所發展的武力與攻台方式，找出敵人的弱點，以有限國防預算建立反制武器，包括資電網路、多層次防空飛彈、制海攻船飛彈、水雷、飛彈快艇、機動飛彈車與攻擊直升機，以及各種遠程精準打擊飛彈、水面無人船、水下無人儎具等，都屬於不對稱戰力。

他指出，蔡英文總統的防衛概念非常清楚，因此發展無人機、無人艇、機動飛彈車、潛艦等，不對稱戰力建立後，再結合包括防空火砲、戰甲砲車、坦克、水面艦船等基本戰力；也就是運用不對稱戰力與戰術、戰法，打擊敵人弱點，創造有利態勢，再結合基本戰力與適切的戰術戰法，發揮聯合作戰效能。

至於解放軍攻台戰力，黃曙光分析，解放軍攻台最起碼要有3支航艦戰鬥群成軍，還得美國軍事戰力出現衰退，中國才算具有犯台能力；預判解放軍2027年具有犯台能力，但不是攻打，而是具有這個能力，「打不打是另外一回事」。

他分析，以過去解放軍操演範圍研判，解放軍3支航艦戰鬥群，一支部署在台灣東南海域牽制關島，另一支部署台灣東北海域牽制美國與日本，第3支放在台灣西南海域。

基於這個作戰預想，黃曙光說，他認同前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）所提2027年時間點，也就是中國至少要有3支航艦戰鬥群成軍，且還要視美國戰力消長，「如果美國戰力往下掉，中國那時候就準備了，但打不打，還有政治跟國際因素等等」。

黃曙光指出，以中國領導人習近平第3任期時間軸來看，「中國建軍速度、經濟成長等內部狀況，都是滾動檢討」；他認為，國軍應在2027年之前，大幅度增進自我防衛準備，「讓他（習近平）去更改、延後時程」。

解放軍 蔡英文 習近平

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