柯文哲10月再訪美 拜會矽谷新創產業

民眾黨總統參選人柯文哲證實10月再訪美。(記者林伯東／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲 昨天證實，他將於10月再度訪美，「年輕人最在意低薪問題，代表我們的產業沒有升級。」柯文哲表示，此行主要目的是拜訪矽谷新創產業界，尋求台灣產業轉型解方。

據了解，柯文哲此次將前往洛杉磯、舊金山等華人較多的地區，主要以拜會產業為主，也會拜會矽谷新創產業。柯文哲預計10月1日出發，展開為期5天快閃訪問行程，民眾黨明對外說明。

據了解，柯文哲4月訪美時已經見到不少政要、行政官員，此次再度訪美並非以政治為目的，而是以了解產業界為主，鎖定向高科技、AI 、大數據等產業界請益，做為未來所提出政見的參考；由於此行以拜會產業為主，多數為不公開行程，目前確定柯文哲於美西時間10月4日晚間會出席南加州哲友會成立餐會。

知情人士透露，柯文哲近期受新竹市長高虹安等爭議影響，民調確實下滑，特別是年輕族群支持度出現鬆動，希望藉此次訪美挽回年輕族群的支持，同時也能建立與美國企業界、僑界溝通管道。

柯文哲昨出席2030教育 AI年會趨勢論壇，他在會中指出，台灣對高等教育的投資太少，導致產業附加價值低、年輕人「低薪」。他說，「台灣對高等教育的投資，竟然不到GDP的0.5%，我恍然大悟，難怪不像香港、新加坡能有學校進全球百大。」

2023年ChatGPT為人類歷史帶來不得了的進展，柯文哲認為未來AI可以代替老師傳遞知識，讓老師花更多時間作品格教育、輔導學生終身學習，讓台灣成為「學習型國家」。他說，從台大醫學院畢業時，沒有葉克膜也沒有心臟移植，「人一輩子都要學習新東西。」

柯文哲也指出，20年來凍漲大學學費，並不合理、導致大學面臨經費不足。他指出，2021年開始，台灣「生不如死」，台灣人生得少，國家經濟發展要從「人口紅利」轉型為「人才紅利」，應投資AI和高等教育，讓每個學生都更厲害、發揮更大效用。