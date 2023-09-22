賴清德：兩岸應合作 柯文哲：台美不會變

副總統、民進黨總統參選人賴清德21日赴馬祖境天后宮參拜，強力推薦 連江縣黨部主委暨立委候選人李問，還說 「李問不會讓大家失望。」(圖：民進黨連江縣黨部提供)

副總統、民進黨總統參選人賴清德 昨赴馬祖境天后宮參拜，他說，站在「枕戈待旦」遠眺對岸，讓他深刻感受到和平的重要性，因為「和平無價，戰爭沒有贏家」，兩岸應以合作尋求和平發展。

本報系聯合報報導，賴清德在馬港天后宮曾林官主委、連江縣縣長王忠銘、連江縣議長張永江、立法委員洪申翰、連江縣黨部主委暨立委候選人李問以及在地黨公職陪同下，前往馬港天后宮，祈求國泰民安、風調雨順，並與在地鄉親暢談馬祖未來發展藍圖。途中遇上前來旅遊的熱情民眾打招呼，賴清德更展現親民作風一一握手問好及合照，民眾更高喊「凍蒜」予以支持。

另據中央社報導，台灣民眾黨總統參選人柯文哲 4月曾訪美，昨天被問及如何評價國民黨總統參選人侯友宜訪美行時表示，不論是美國在台協會主席羅森伯格到美國政府高層、國務院、國防部，他一再向美方保證，不管誰當總統，台美關係不會改變，只是應對中國的態度或許會有不同。他說，誰去美國都一樣，剩下就是各政黨媒體包裝能力。

談及駐美代表蕭美琴投書美國媒體稱聯合國 大會第2758號決議文遭濫用，柯文哲表示，重返聯合國本來就是台灣的一個目標，只是能不能做到。

柯文哲表示，理想歸理想，很多東西不是台灣片面可以決定，的確有大國的政治角力；台灣在國際生存不易，經濟力量夠才有辦法養國防，國防夠強才有嚇阻力量，有嚇阻力量才能上牌桌跟人家談，「終究還是國家的力量要夠強大」。