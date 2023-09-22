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接受彭博專訪 侯友宜：備戰是必要 避戰是責任

台灣新聞組／台北22日電
國民黨總統參選人侯友宜結束訪美行22日返扺台灣。（記者葉信菉／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜結束訪美行22日返扺台灣。（記者葉信菉／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜接受彭博專訪，被問到如果當選，是否尋求與中國大陸國家主席習近平會面？他表示，兩岸現況離雙邊領導人見面還有一段距離，短期內難回到馬政府時代，現階段最重要的是必須穩定台海情勢，首先是強化台灣的自我防衛能力，身為台灣的領導人必須謹記一句話，備戰是必要的，但避戰是總統的責任。

侯接受彭博專訪時指出，當然會透過對話來改善兩岸關係，但從現在的情勢來看，兩岸若要有雙邊領導人會面，還有一段距離，需要繼續往前走。

被問到是否認為九二共識存在任何價值時，侯答稱他「有責任要保護2300萬人的性命與確保這片土地的永續繁榮，這是我的責任」。侯友宜競選團隊指出，他將能夠跟北京開啟交流管道，亦即現任總統蔡英文2016年上任以來一直沒能做到的事情。

被問及會不會在當選後刪減國防預算，侯坦言，馬政府時代的兩岸關係與現況不同，台灣現在不斷地面臨衝突，且非常容易擦槍走火導向戰爭，所以國防預算不能減少，台灣必須持續與美國討論，如何強化台灣防衛能力，以及改購買什麼樣的武器最適合台灣。

侯友宜表示，無論國防預算是否會達到國家GDP的3%，重點是預算要能夠符合所有的國防計畫，在不斷增加後，國防預算有一天可能會達到GDP的3%或更多，不過最重要的是要把錢花在對的方向，讓其他國家不願輕易啟戰。

侯友宜今天結束訪美行返台，桃園機場也有大批支持者接機，侯友宜表示他非常謝謝美方的協助，凸顯美方對這次美國行的重視，也加深了中華民國跟美國之間友誼的擁護。

他強調在整個會晤的過程中，不管是美國國會的議員、智庫的學者、媒體同樣的關心一個最重要的問題，就是台海不穩定的局勢，台灣如何應對、如何避免戰爭、如何確保台灣和平。侯友宜表示身為未來的領導人，他清楚的表達對內堅定捍衛中華民國主權獨立，和自由民主制度，同時也要用和平的方式解決兩岸的歧異；對外用穩健務實來面對多元變化的挑戰。

侯友宜提出了「3D策略」，包括deterrence（嚇阻）、dialogue（對話）與de-escalation（降低緊張、風險），用負責任的態度讓台灣能夠和平穩定，用實力確保和平，用交流增進理解。

國民黨總統參選人侯友宜結束訪美行22日返扺台灣，桃園機場有大批支持者接機。（記者...
國民黨總統參選人侯友宜結束訪美行22日返扺台灣，桃園機場有大批支持者接機。（記者葉信菉／攝影）

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