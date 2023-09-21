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南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

彭博專訪 侯友宜：難回馬時代 兩岸領導人見面還有距離

記者陳熙文／台北21日電
國民黨總統參選人侯友宜近期接受彭博（Bloomberg）專訪，對於如果當選總統，是否會與中國國家主席習近平會面，他表示，現況離兩岸領導人見面還有一段距離，並認為台海情勢短期內難回到馬政府時代。（記者葛歆睿╱攝影）
國民黨總統參選人侯友宜近期接受彭博（Bloomberg）專訪，對於如果當選總統，是否會與中國國家主席習近平會面，他表示，現況離兩岸領導人見面還有一段距離，並認為台海情勢短期內難回到馬政府時代。（記者葛歆睿╱攝影）

國民黨總統參選人侯友宜近期接受彭博（Bloomberg）專訪，對於如果當選總統，是否會與中國國家主席習近平會面，他表示，現況離兩岸領導人見面還有一段距離，並認為台海情勢短期內難回到馬政府時代。

針對彭博記者詢問是否會在當選後嘗試與習近平會面，侯友宜表示，現階段最重要的是必須穩定台海情勢，首先是強化台灣的自我防衛能力；他也指出，當然也會透過對話來改善兩岸關係，但從現在的情勢來看，兩岸若要有雙邊領導人會面還有一段距離需要繼續往前走。

被問及會不會在當選後刪減國防預算，侯友宜說，馬政府時代的兩岸關係與現況不同，台灣現在不斷地面臨衝突，且非常容易擦槍走火導向戰爭，所以國防預算不能減少，台灣必須持續與美國討論，如何強化台灣防衛能力，以及該購買什麼樣的武器最適合台灣。

侯友宜表示，未來無論國防預算是否會達到國家GDP的3％，重點是預算要能夠符合所有的國防計畫，在不斷增加後，國防預算有一天可能會達到GDP的3%或更多，不過最重要的是要把錢花在對的方向，讓其他國家不願輕易啟戰。

侯友宜說，身為台灣的總統必須記得一句話，備戰是必要的，但避戰是總統的責任。民進黨執政的時候，打破了兩岸非常巧妙的平衡，並把兩岸帶到戰爭的邊緣，未來我們必須啟動兩岸的非官方交流，在有穩定的民間交流後，再逐漸進入官方交流，讓兩岸能夠再度累積互信。

他說，「我可以告訴你，要回到馬政府時代的兩岸關係，在短期內是不可能的。」

預算 侯友宜 習近平

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