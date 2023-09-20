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藍綠諜對諜 侯友宜原要會密州州長遭攔截 卻順利「巧遇」他

特派記者侯俐安、記者陳熙文／華盛頓—台北報導
國民黨總統參選人侯友宜（前）訪美正式行程第五天。（記者侯俐安／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（前）訪美正式行程第五天。（記者侯俐安／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜訪美行有驚喜也有遺憾，過程中藍綠諜對諜。傳出原本美西行程安排侯友宜會見密西根州長魏美桂，卻被外交部「攔截邀請」，並在一周前訪台，見面層級只有外交部次長李淳。因此在侯友宜出發前，侯辦取消與密西根州長會面行程。不過，侯也在紐約順利「巧遇」同是警察出身的紐約市長亞當斯。且侯此行連續與多所美國智庫對談，智庫學者給予的反饋都不錯。

侯友宜在美東時間19日上午受訪表示，他來美國這趟行程，早就規畫好，「比如要見AIT主席、AIT要求我到他辦公室，以及拜訪研究院、基金會、智庫，甚至到紐約市跟紐約市長，紐約警察局長、僑社僑界互動，早就規畫好，一切按照規畫，到目前為止，一切非常順利，謝謝大家給很多幫忙。」

侯友宜此行本來想在結束華府行程後，先飛到底特律見密西根州長，因此，侯辦行前也遲遲未拍板後段飛往西岸的航程，但蔡政府早在9月11日到12日便邀請正在日本出差的魏美桂來台灣訪問，打亂侯辦規畫，為避免被穿小鞋，只好遺憾取消這項會面計畫。

對此，外交部表示，外交部一向歡迎美國各州州長率團來訪，推動經貿、教育及文化等各面向的合作與交流，今年迄今已有四位州長來訪。外交部將本於國家利益考量持續推動相關工作。對於外賓來台訪問的日期及行程規畫，外交部均以訪賓來訪旨趣及便利為原則，相關行程均經長期溝通聯繫，但從未考慮也無從知悉個別總統參選人的行程規畫。

外交部表示，本次密西根現任州長魏美桂於9月11日至12日訪問台灣，為其出訪亞洲行程的其中一站，來訪日期及停留時間均由州長辦公室全盤考量規畫，外交部則配合訪賓需求辦理，以求訪問圓滿順利。密西根州長本次訪問於9月12日結束離台，後續安排與訪台行程無關，更不可能影響個別參選人9月14日以後的邀約。簡言之，媒體報導所稱侯市長與州長會面破局與州長來台訪問毫無關聯。

外交部表示，選舉將近，誠盼各界尊重公務體系的中立立場，共同以國家利益為念，避免以政治考量無謂消費外交努力與成果。

侯友宜 密西根州 紐約市

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