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侯友宜晤美參院軍委、外交要角 已見16名參眾議員

記者張文馨、侯俐安／華盛頓報導
國民黨總統參選人侯友宜19日下午會晤參院軍委會議員蘇利文（Dan Sullivan）和外交委員會議員默克利（Jeff Merkley）。(圖：侯友宜辦公室提供)
國民黨總統參選人侯友宜19日下午會晤參院軍委會議員蘇利文（Dan Sullivan）和外交委員會議員默克利（Jeff Merkley）。(圖：侯友宜辦公室提供)

國民黨總統參選人侯友宜連兩日密集在國會山莊拜會兩黨議員，會晤包含參院軍委會要角、首席議員維克與成員蘇利文，以及參院外交委員會成員默克利、海格提等人，搭乘國會小火車趕場時，在手扶梯處巧遇89歲的共和黨籍參議員葛拉斯里；國民黨統計，侯美國行迄今共會晤16名參眾議員。

侯友宜19日中午12時起在國會連續拜會議員，直到下午6時30分才步出國會山莊；據了解，議員們最關心台海局勢。

蘇利文（Dan Sullivan）和默克利（Jeff Merkley）一起與侯友宜對談，並在會後接受記者訪問。

蘇利文說，在有關台灣的總統候選人問題上，美國不介入政治；他們在會中表達了對台灣局勢的看法，以及跨黨派議員對台灣及台灣人民的支持，這才是重點。

默克利則說，會談氣氛良好，美台兩國有許多共同關切的議題，最重要的是確保台灣民主持續茁壯成長。

共和黨籍的海格提（Bill Hagerty）向來關切美中台議題，他今年3月在國會聽證會上，當著國務卿布林肯（Antony Blinken）的面，以拜登政府不同意無償軍援台灣，以及外國軍事援助計畫杯水車薪，質疑美國無法有效嚇阻中國大陸侵略台灣。

維克（Roger Wicker）上周發布聲明稱，與台灣巨大的自我防禦需求以及美國支持台北的明確利益相比，美國總統拜登將給埃及的軍事融資轉5500萬美元，實在是微不足道；他呼籲美國協助台灣應對未來二到四年的「最大危險窗口」期，否則會導致戰略災難。

多數議員與侯友宜的會晤都是閉門舉行，每次進行約半小時，侯友宜就要穿梭趕場，他在國會小火車的手扶梯處，巧遇89歲的葛拉斯里（Chuck Grassley），雙方短暫寒暄。

拜會國會也有輕鬆場面，據轉述，侯友宜拜會眾議員格林（Al Green）時，格林談到他在新北市也有朋友，說著便抓起電話開始一個一個打，不過當下台灣已是凌晨，沒有成功接聽，格林與侯友宜只好留下語音訊息給對方。

此外，侯友宜19日上午赴傳統基金會參加閉門座談會，該基金會亞洲中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）會後表示，討論到諸多議題，不少學者提出尖銳的問題；透過對話，讓華府學者更加了解侯友宜對台灣的願景，他也認為侯友宜很清楚理解美國對台灣關係的看法。

孔明尚表示，侯友宜在外交事務期刊上發表的專文清楚闡述其政策內容，侯對每個問題都提出具體答案；華府智庫樂於和每個政黨都有這樣的討論。

侯友宜 默克 蘇利文

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