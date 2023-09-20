循台東模式？苗縣長訪陸 爭取柑橘類解禁

圖為包含苗栗西湖的全台10大產區文旦柚禮盒。(本報資料照片)

中國大陸對台灣柑橘類水果的輸入禁令尚未解除，苗栗縣長鍾東錦近日赴大陸交流，向陸方官員表達希望文旦柚、芋頭等農產品恢復輸往大陸。鍾東錦昨被問到是否會循「台東縣長饒慶鈴模式」，爭取開放相關農產品，他回應，會（與陸方）協商，看能否解禁 柑橘類輸陸。

今年初，台東縣副縣長王志輝、縣長饒慶鈴分別前往北京 、廈門溝通，大陸在6月下旬宣布解禁台東釋迦輸往大陸，成為少數由地方首長直接向陸方溝通後，獲得農產品解禁的案例。

鍾東錦近日率團訪問大陸湖北省武漢 市，並參加武漢台灣周開幕式。根據苗栗縣政府發布，雙方建立合作平台，尤其對盛產期採購苗栗縣優質的文旦柚和芋頭等農特產品，落實互惠互助，共創互利雙贏。

武漢官媒長江日報指出，兩地簽署合作意向書，包含將在農產品安全品質監管、病蟲害防疫檢疫等方面相互提供協助，也會「共同協助苗栗農特產品採購銷售，協助盛產期苗栗農特產品打開行銷通路」。

湖北省長王忠林18日會見鍾東錦，也提到將與苗栗縣、台灣工商界等攜手聚焦農業、經貿等領域。

不過，鍾東錦昨受訪指出，文旦柚「短期內應該是沒有辦法（解禁）」。他說，苗栗縣府已全力協助有生產文旦柚的鄉鎮媒介給企業界；對於此次簽署的意向書，「以明年為準，他們（大陸）各方面的困難，我們希望能夠排除，我們也要注意，生產水果的品質要好」。