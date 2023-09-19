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車用台鏈挪移 拚美國製造就近服務

記者邱馨儀／台北19日電

全球車用鏈大挪移，台廠拚美國製造。美中電動車產業爭鋒，台廠為「就近服務客戶」也為分散地緣政治風險，指標大廠堤維西、和大等都前進美國建造製造基地，概估投資額上百億元台幣。

其中，車燈大廠堤維西、電動車傳動大廠和大腳步最快，將分別在底特律、新墨西哥州設廠，且將強攻OEM市場。

零組件大廠指出，美國車廠對於兩岸政治有疑慮，因此要供應美國車廠，前往北美設廠恐怕是必要的選擇。尤其在疫情之後，全球供應的問題更被凸顯，車廠為了確保供應鏈，要求零組件廠前往美國設廠，可以預期未來將會有愈來愈多零組件廠前往北美設廠。

業者認為，台廠在美設廠將成一股新趨勢，在美國車廠的要求，以及電動車的快速發展下，台廠前進北美設廠將在這兩年間蔚為風潮，投資金額上看百億元。

和大工業將在美設廠就地供應美車廠，堤維西更是直接前進底特律，在當地買廠，計畫在底特律設廠，在地供應美國車廠，搶進美國車廠的一階供應商（Tier 1）。在此之前，零組件廠東陽、皇田在北美都已設廠。

和大在美國的投資案獲得台美重視，美國新墨西哥州州長葛麗森（Michelle Lujan Grisham）明日將與和大公司共同在台召開記者會，說明相關的投資計畫。和大目前已經是特斯拉的重要供應商，前進美國設廠目標是再開發新的客戶。

堤維西以1100萬美元取得位於密西根州2.1萬坪的土地，建坪約2629坪的廠地，將作為前進美國車廠發展OEM研發生產的基地。業界指出，堤維西後續投資金額仍待規畫，但應有一定規模。

根據堤維西北美投資案，由於供應車廠的OEM業務從廠房通過認證到產品開發取得訂單再到生產，大約需要兩年的時間，初估美國廠的業績最快要在兩年後才能展現。以堤維西在車燈領域競爭力，被看好很有機會取得美國車廠的合作關係。

零組件廠指出，在美國投資面臨的是語言、法規的考驗，此外人員與研發的成本也都比在台灣生產更高，但隨著地緣經濟與政治發展的變化，在當地設廠就地供應，恐怕很難避免。

投資 新墨西哥州 電動車

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