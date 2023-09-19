張忠謀：台灣要捍衛晶片製造三大優勢

國際法官協會18日舉辦「2023年國際法官協會第65屆年會暨成立70周年慶祝活動」，並邀請台積電創辦人張忠謀專題演講。(記者胡經周／攝影)

台積電 創辦人張忠謀昨日表示，台灣在晶片 製造有人才、離職率低、交通便利等三大優勢，台積電每年員工離職率約4%至5%，美國70、80年代晚期每年離職率為15%至20%，這是非常嚴重的問題，訓練一個工程師得花數年，「若離職率超過10%，怎麼能做出好的業績？」

張忠謀昨天出席「2023年國際法官協會第65屆年會暨成立70周年慶祝活動」開幕式，以「台灣在晶片製造的競爭優勢」為題發表演講，釋出以上看法。他強調，台灣必須捍衛既有在晶片製造的競爭優勢，這也是目前台灣在全球競爭中唯一領先。

張忠謀提到，目前台灣製造的晶片占全世界約50%、最先進晶片則占全球90％。有媒體詢問，對台版晶片法案與對政府政策如何提升競爭力的建議，張忠謀則說，「不熟悉所謂台版晶片法案，現在退休 了，沒什麼建議。」

張忠謀認為，台灣有優秀敬業的人才，例如台積電每年員工離職率約4%至5%，反觀美國70、80年代晚期每年離職率為15%至20%，這是非常嚴重的問題，訓練一個工程師得花數年，他並反問：「離職率超過10%，怎麼能做出好的業績？」台灣交通便利優勢，張忠謀說，台灣可以由高鐵、高速公路連結，例如台積電在新竹、台中和台南有三個製造基地，一、二千名工程師可以住在不同的城市通勤上下班，但這樣的作法在美國可能行不通。

張忠謀透露，他曾讀過一篇報導，全球超過70億人口中，有75%的人有智慧手機，讓他感到滿驚訝的，而已開發國家的人民大多都會使用到台灣製造的晶片產品，顯示晶片製造至關重要，台灣目前是晶片製造領導者，須捍衛這樣的領導地位，這也是台灣在全球競爭中唯一領先的所在。

張忠謀說，摩爾定律維持了50年，電晶體隨著成本降低，應用也更加廣泛讓晶片無所不在，從國防導彈到智慧手機和汽車都使用晶片；蘋果先進智慧手機中已內含逾150億個電晶體。

張忠謀表示，整個晶片製程中，由工程師設計晶片，之後晶圓製造及封裝，以前所有流程都是在一家公司完成，直到他1987年在台灣創立台積電，開創創新的晶圓代工商業模式，不會和蘋果、輝達（NVIDIA）等客戶競爭，讓晶片設計者得以專注於設計晶片。