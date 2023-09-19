共軍百餘架軍機擾台 陸學者：已是空中戰役級別行動

共軍17日派出百餘架次軍機擾台，當中包括運油-20加油機。圖為解放軍空軍2022年11月在中國航展上展示運油-20的資料照。（新華社）

17日，中共 出動103架次軍機擾台，數量再創新高。大陸軍事專家稱，單日出動百餘架次戰機，是一個相當規模的空中戰役級別行動。近來解放軍 在台灣周邊的演訓活動總趨勢是規模越來越大，已極大壓縮台軍的活動區域，並形成「新常態」。

根據國防部發布的即時軍事動態，17日6時到18日6時，相繼有蘇-30、殲-10、殲-11、殲-16戰鬥機和運油-20加油機、空警-500預警機進入台灣周邊，主要活動區域在台灣海峽正面及西南空域。空警-500和殲-16戰機更遠航到台灣東南海域。

大陸軍事專家傅前哨對《環球時報》表示，單日出動100多架次戰機，是一個相當規模的空中戰役級別行動。從這次出動軍機的情況看，種類很齊全，有戰鬥機、預警機和空中加油機等，都是解放軍最新裝備。這標誌著共軍 繞台飛行或者說在台海的跨域飛行能力，已提升到一個新階段和新水平。

傅前哨指出，各種各樣的不同飛機來自不同的航空兵部隊，綜合顯示了解放軍在大規模空中聯合作戰或聯合演訓方面的能力也提高到了一個新的境界。

另一名大陸軍事專家張學峰則認為，近來解放軍在台灣周邊的演訓活動總趨勢是規模越來越大，極大壓縮台灣軍方的活動區域，形成新常態。同時相關演訓活動組織也越來越靈活，有時事先通報，有時則只練不說，演練規模、演練海空域也頗多變化，進一步增大台軍判斷、應對的難度，越來越讓台灣軍方「猜不透、看不準」。

針對中共軍機擾台，大陸外交部發言人毛寧在18日例行記者會回答相關提問時稱，「台灣是中國領土的一部分，不存在所謂的『海峽中線』」。