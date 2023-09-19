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中斷逾3年 武漢直飛桃園復航 具指標意義

特派記者廖士鋒／武漢19日電
湖北武漢與台灣桃園的直飛航線在因為疫情而中斷三年多之後，18日重啟。圖為搭乘該航班乘客抵達武漢機場，開心揮手。(新華社)
湖北武漢與台灣桃園的直飛航線在因為疫情而中斷三年多之後，18日重啟。圖為搭乘該航班乘客抵達武漢機場，開心揮手。(新華社)

中斷近3年8個月後，湖北武漢與台灣桃園的直飛航線終於重啟。昨天上午先由武漢飛往台灣，旋即再由台灣飛武漢，搭載約200名乘客。這不僅是大陸華中地區首條復飛的兩岸航線，也是因疫情而中斷的首條兩岸航線，復航具有指標性意義。

昨天復飛武漢到桃園航線，是由大陸東方航空公司執飛，搭乘此次航班的有國民黨副主席連勝文、商業總會理事長許舒博、工商建研會監事長王伯綸等人。據指出，航班呈客滿狀態，除了台商外，大部分是藉此機會搭機赴武漢參加今年武漢台灣周活動，而大陸國台辦主任宋濤因故不能出席，改由副主任潘賢掌參加。

2020年1月23日，武漢市宣布封城，當天華航、華信宣布停飛武漢航線，衛福部宣布禁止居住地為「湖北省武漢市」者登機來台。

此前原本還有4家航空公司、每周12個航班來往於台灣跟武漢之間，包含高雄、桃園、松山等航點，新冠疫情後，期間僅有2020年初兩架次的「武漢包機」載運滯留武漢的台灣民眾返台。當時兩岸當局一度為包機事宜升高對立，最後在當地台商協會協助下，才得以完成包機任務。

據交通部民航局的民航統計年報，疫情前的2019年，武漢的兩岸航線載客數18萬9000多人次。當時有華航、華信、南航、東航4家兩岸的航空公司執行武漢航線。

據了解，東航計畫每周一、四執飛兩班。南航也將於9月22日復飛武漢到台灣桃園的航線。華航則將評估是否復飛。

目前兩岸直航空運航點除疫情期間沒有中斷的北京、上海、廈門、成都外，政府已宣布恢復深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波和鄭州等10個航點。

武漢 航線 疫情

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