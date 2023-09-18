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20共機逾越海峽中線 台國防部點名監控遠火部隊

記者洪哲政／台北18日電
解放軍PHL 03型遠程火箭砲。(圖／截取自Youtube B站滄海九霄帳號影片)
解放軍PHL 03型遠程火箭砲。(圖／截取自Youtube B站滄海九霄帳號影片)

解放軍近期多次派遣戰機踰越台灣海峽中線空域，且拉長在中線東側飛行時間。台空軍司令部昨天表示，空軍將針對各種不同距離、位置敵機，結合「實戰」方式施訓因應。

共軍戰機昨天再度大批次出海演訓，國防部發言人孫立方表示，國軍昨日上午陸續偵獲中共殲十、殲十六、轟六、空警五百、運九、運油二十及彩虹四無人機等28架各型軍機出海活動，其中20架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣西南及東南空域，執行遠海長航等演訓任務。

孫立方表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並同步監控共軍防空、遠火等部隊動態，統籌任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部過去鮮少即時且公開指明共軍陸地部隊動態，尤其是機動的遠火部隊，對岸顯有特殊動作，而國軍獲悉共軍小部隊移動情資的管道也受到關注。

所謂「遠火部隊」指的是共軍砲兵能對台灣海峽目標區域實施遠程火力射擊部隊，旅級下有營級遠火部隊。東部戰區負責攻台的七十二集團軍，所轄遠火部隊據信部署在福建，配備射程達650公里的PHL-03遠程多管火箭砲。

上月起共軍踰越台灣海峽中線的戰機，從南到北拉長在中線東側空域飛行的時間，明顯意圖占用台灣四處限航區，空軍偵巡及訓練空域明顯遭到壓縮。

空軍司令部昨表示，面對中共軍機侵擾，空軍均依「戰備規定」及「突發狀況處置規定」妥適應處。空軍將採結合實戰方式施訓，各種不同距離、位置敵機，均為設定的訓練狀況內容。

共軍 國防部 中共

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