侯友宜抵華府 提「3D戰略」保3安

國民黨總統參選人侯友宜17日抵達華府後，首先拜會以發揚國父孫中山先生精神為念的美京中華會館。（華盛頓記者張文馨／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜 訪美第三天，17日下午抵達華府 ，美東時間18日將是此行重頭戲。侯投書「外交事務期刊（Foreign Affairs）」將在凌晨零時刊登，隨後侯將參與布魯金斯研究院座談並發表演說，並在18、19日晚間與美國前官員及國會議員餐敘交流。

侯友宜抵華府首個公開行程就是拜會以發揚國父孫中山先生精神為念的美京中華會館，侯友宜以國父和中華民國 來呼籲團結，並強調，若未來的總統沒處理好兩岸議題，沒有穩住台海安定的力量，對區域和平會帶來很大傷害，也是美國不樂見的。

侯友宜預計在華府智庫與學者舉行閉門座談，並拜會國會山莊和美國在台協會（AIT）華盛頓總部，是否會晤美國行政部門官員備受外界關注。

侯友宜的兩岸、外交與國防政策將是華府關注的重點，他將在投書與對智庫閉門演說時提出嚇阻（deterrence）、對話（dialogue）與降低緊張（de-escalation）的3D戰略。

侯表示，他在國防政策強調「台海安定、台灣安全、世界安心」，用交流增進理解、用實力確保和平，更重要的是要扮和平促進者、風險降低者，雙管齊下讓台海穩定，台灣安全。

旅美學者翁履中表示，侯友宜過去兩日表現「超乎預期得好」，布魯金斯研究院政治光譜拉得更開，提問也會更艱深與具體。包含國防預算占比、九二共識再定義、區域安全與南海議題，都將是必考題，建議侯也在場中提問，這將代表總統參選人態度的展現。

國民黨總統參選人侯友宜17日抵達華府後，首先拜會以發揚國父孫中山先生精神為念的美京中華會館。（華盛頓記者張文馨／攝影）

美京中華會館主席伍毅文表示，這次總統大選關乎於台灣全民福祉與前途，大家都希望和平和穩定的經濟發展；美京中華會館永遠支持孫中山的自由民主精神，更加支持和關注中華民國的一切發展，祝福侯友宜高票當選，帶領中華民國走入和平與幸福的康莊大道。

侯友宜拜會美京中華會館後，前往馬里蘭州參加大華府地區僑胞舉行的餐會，席開43桌，預計將有400位僑胞與會。