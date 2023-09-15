馬斯克：台灣是中國的一部分 如夏威夷與美國

特斯拉執行長馬斯克。（路透）

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克 近日受訪時表示，台灣是中國的一部分，統一台灣是中國的「根本」問題。他認為對北京 來說，台灣與中國的關係無異於夏威夷與美國的關係。

美國之音報導，這段採訪片段在前身為推特的社群平台Ｘ上引發熱議，專家學者紛紛批評馬斯克幫北京宣傳，罔顧台灣民眾的意志和利益，且對中國和美國的歷史都不了解。

馬斯克這段備受爭議的言論來自於播客節目All-in Podcast12日發布的專訪中。主持人問他如何看待中國問題和美中關係時，馬斯克說他近年來多次造訪中國，並和中國多個層面的高階領導人有過不少交流，所以他「很了解中國」。

他說，在不遠的未來，中國在台海的軍事力量會遠超美國，這讓美國保護台灣變得格外困難。

馬斯克說：「如果我們從字面上理解中國政策的話，也許我們也應當這麼理解，那中國會用武力將台灣融入中國。他們就是這麼說的，如果沒有外交解決方式，那麼就會有武力解決方式。」

台灣外交部長吳釗燮在社群平台Ｘ上做出回應，指責馬斯克站在中國和俄羅斯 等威權政府一邊。他說：「我希望馬斯克也能請求中共對民眾開放Ｘ，也許，他覺得封殺這個平台是好的，就像關閉星鏈服務以破壞烏克蘭對俄羅斯的反擊一樣。聽著，台灣不是中華人民共和國的一部分，更不能被售賣！」

這不是馬斯克首次公開複述北京的外交政策，特別是在台灣問題上。他去年接受英國金融時報採訪時表示，台灣問題可以通過北京將台灣設立為一個特別行政區來解決。

哈德遜研究所高級研究員海恩瑞克斯說：「馬斯克稱讚中國，卻從不鬆口批評中共和其對美國的敵對活動。現在他又扮演鼓吹中國擁有民主台灣主權的大喇叭。」