國台辦發言人陳斌華初登場：盼選後重回兩岸和平

大陸國台辦發言人陳斌華13日對台灣大選的評論為「尊重台灣地區現行社會制度」。(記者廖士鋒／攝影)

台灣總統大選開跑，候選人的兩岸論述成為各界關注焦點。對此，大陸國台辦發言人陳斌華在昨日記者會中表示，「尊重台灣地區現行社會制度，希望選舉結果能有助於維護台海地區和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌」。

陳斌華為大陸首批赴台駐點採訪的記者，昨天則是他首度以發言人身分主持國台辦例行記者會。此次首秀，陳斌華開場即以用閩南語和在場記者問好。

針對民進黨總統參選人賴清德 日前表示，不接受「台獨金孫」標籤等談話，陳斌華回應稱，無論賴清德怎麼變換說辭，都勾銷不了其「台獨」言行，也掩藏不了其「台獨」本性。

他強調，「在一個中國原則的基礎上，台灣任何政黨、團體同我們交往都不存在障礙。但如果堅持『台獨』立場，兩岸協商對話則無從談起」。

至於大陸國台辦主任宋濤日前與國民黨副主席夏立言 一起參訪山西運城關帝廟，是否是對信奉關公的郭台銘 隔空喊話？陳斌華說，宋濤與夏立言8月30日是「專程前往運城參訪解州關帝廟」。

他強調，「當前，兩岸關係處於關鍵時刻，面臨重要抉擇。兩岸中國人要共同傳承弘揚關公文化，講忠義、重誠信，堅守民族大義，維護國家統一，反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉」。

陳斌華表示，在到台辦工作前，他有20多年媒體工作經歷，也曾多年在台灣駐點採訪。他還分享2001年到2015年，數十次在台駐點採訪經歷等，強調一幕一幕記憶猶新，「寶島台灣，常在我心」。

在記者會上，陳斌華還特別引用已故海基會前董事長辜振甫的詩句：「但知春意發，誰識歲寒心」，表達他當下心境。陳斌華說，他會用兩岸同胞、特別是台灣同胞願意聽、聽得懂的語言，更好說明大陸的對台方針政策。