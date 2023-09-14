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貿易壁壘調查 國台辦：支持研究中止ECFA

台灣新聞組╱綜合14日電
大陸商務部近日的舉動，和國台辦的表態，再掀有關ECFA是否遭陸中止的討論。(聯合報資料照片)
大陸商務部近日的舉動，和國台辦的表態，再掀有關ECFA是否遭陸中止的討論。(聯合報資料照片)

大陸商務部日前表示，初步調查認定台灣對大陸存在貿易壁壘，將研究採取中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠相應措施，國台辦昨日記者會上，新任發言人陳斌華繼續重申支持。經濟部昨日則重申台灣立場，強調台灣未違反WTO規範，也願在WTO架構下協商。台灣產業受到較大影響的石化、紡織與機械業均表憂心，均希望兩岸能和平共利。

陳斌華13日主持國台辦例行記者會，針對大陸商務部將結合對台貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠，重申國台辦「表示支持」。

陳斌華進一步回應ECFA後續服貿協議簽署未生效，貨貿協議後續商談被迫中斷，協議執行受到影響。他說，民進黨當局上台以來，一方面終於認清ECFA對台灣是利多，一再表示不希望終止ECFA；另一面又在經濟上與大陸「脫鉤斷鍊」，不斷阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作。這種兩面手法，表明他們（指民進黨）謀「獨」喪失基本理智。

針對北京啟動貿易壁壘調查，經濟部重申，台灣並未違反WTO規範，兩岸同時加入WTO時台方即已存在相關措施，加入WTO過程中雙方並未就市場開放進行談判，但台方也持續展現善意主動開放，迄今共准許9983項陸方農、工產品進口。

經濟部表示，兩岸貿易關係有行之有年的相關機制和法律規定，應該正視互利互補的經貿交流、就經貿論經貿，而相關貿易問題，台方仍願意與陸方在WTO架構下繼續討論。

對於國台辦重申支持中止ECFA對台關稅優惠，石化、紡織業除了表憂心外，多數業者多表無奈，而機械業者除了呼籲兩岸正面回應此事外，也重申將擴大在大陸產能以為因應。

台灣機械公會表示，由於機械目前並不在貿易壁壘的調查項目中，除非全面終止，否則仍有維持ECFA的機會。工具機暨零組件廠則強調，不排除增加在大陸生產的比重，作為因應。

石化公會說，取消ECFA對於產業一定會有影響，但ECFA所包含的產業範圍相當廣，除了農漁業產品外，一般的傳統製造業可能遭殃，呼籲政府應予重視。

WTO 關稅 商務部

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