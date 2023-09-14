「維持現狀恐虛幻」星國前外長：台灣應避免被美國利用

新加坡前外長楊榮文於亞太千里論壇，以「一個新加坡人視角下的兩岸關係」為題發表演說，並在演說結束後接受國內外媒體訪問。他認為，台灣應該避免被美國利用。(記者陳熙文／攝影)

新加坡 前外交部長楊榮文昨受邀來台演說，他認為台海現狀無法長久，並強調相信美國會用武力阻擋中國大陸統一台灣是不明智的，他相信時間不在台灣這邊，提醒台灣不要被大國利用。

楊榮文昨參與亞太千里論壇，以「一個新加坡人視角下的兩岸關係」為題發表演說。他表示，台海現狀是不穩定和虛幻的，台灣只有在美國支持下才能維持和中國大陸分離狀態；美國能維持台海現狀多久，取決於美中之間的軍事平衡，以及台灣人民的意願。

他指出，台灣是美國第一島鏈圍堵中國解放軍 的關鍵地區，其對台政策不是出於愛台灣人，而是利用台灣來對付中國大陸的一枚重要棋子，是為了讓中方無法獲得台灣這個打不沉的航空母艦。

楊榮文認為，隨中美平衡向大陸傾斜，台海情勢也會變異。他說，台海現狀實際上是不可持續的，不獨、不武、不統只是把問題推遲，台灣廣義上有兩個選擇，一是繼續維持現狀，期待有天中國發生變化，導致統一變得不再必要，或者，可以努力推動與中國漸趨一致。

但他認為，台灣維持現狀直到有機會獨立的可行性不高；美國是不會直接介入台海戰爭的，台灣只是美國一個可以犧牲的棋子。

至於如何達成「一個中國」的未來，楊榮文提出「一個中國人的邦聯」，以此致力於導向最終和平統一的漸進式過程。

楊榮文也提醒台灣應該避免被美國利用。他認為，當初美國前眾議院議長裴洛西 訪台，就他了解，台灣政府也不是這麼樂意，但無法向美方說不；事後來看，台灣是被利用了。