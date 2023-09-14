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侯友宜積極訪美備訓 形塑「風險降低者」

記者 侯俐安
國民黨總統參選人侯友宜。(記者黃義書／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜。(記者黃義書／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜此趟訪美，將分別在紐約、華府參與四場智庫學者閉門座談，並在著名智庫「布魯金斯研究院」發表15分鐘演說。據了解，國民黨與侯競辦事先準備近30題模擬題庫，聚焦台海安全、美中關係、國防軍事、核能等美國學者關注的議題，侯密集練習，做足準備，對兩岸與台美關係會有完整的理念闡述，建立「穩健的風險降低者」形象。

國民黨主席朱立倫日前受訪時透露，9月6日「戰略暨國際研究中心（CSIS）」訪問團會長及智庫領導人訪台，會見侯友宜都給了很高的評價，認為他是「穩健務實的領導人」。據了解，當天正是侯友宜訪美前首次「預演」，CSIS成員以「touching（動人的）」評價侯友宜，認為侯此趟訪美，應讓更多人認識。

對這趟訪美，國民黨駐美代表黃介正、副代表秦日新、國民黨副主席夏立言在美長期耕耘，國民黨立委江啟臣與美國會議員長期保持往來，加上國民黨智庫和旅美親藍學者協助掌握華府學界論述，出發前一刻都持續整備，但最終仍須視侯友宜臨場表現。

侯友宜今年7月在電視專訪中提到，確定兩岸關係穩定後，兵役就恢復四個月，引發各界討論；由於美方相當關切，涉外人士普遍認為，侯與智庫座談，「役期四個月」將成為必考題。但侯友宜日前已強調，「前提是兩岸和平穩定」，他當總統會努力與對岸建立互信與對話機制，讓台海重新回到和平穩定。

國民黨 侯友宜 華府

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