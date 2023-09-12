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批蔡「新兩國論」 馬英九：兩岸關係惡化 年輕人不敢生

台灣新聞組／綜合報導
前總統馬英九指兩岸關係惡化，讓年輕人不敢生。(本報資料照片)
前總統馬英九指兩岸關係惡化，讓年輕人不敢生。(本報資料照片)

前總統馬英九昨出席「2023地緣政治高峰論壇」，他致詞時批評蔡英文總統任內兩岸關係惡化，蔡仍在2021年雙十國慶典禮提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的論述，其說法是「新兩國論」，民眾對此感到憂慮，並反映在新生兒的數據變化上，認為年輕人因此不敢生小孩。

馬英九以台灣的人口變化為例，指蔡總統任內，至去年為止，新生兒減少6萬9000人，相較於他擔任總統8年，新生兒增1萬5000人。總統府稱，少子女化是國際都面臨的挑戰，請馬英九別什麼都扯兩岸關係跟九二共識，難道有九二共識的國家就沒有少子女化的困難嗎？

馬英九表示，在他執政8年中，在每個領域都大力推展兩岸關係與台海和平，這個時期確實是台灣和中國大陸之間的黃金時光。他在2016年5月卸任總統後，接任的民進黨蔡英文不接受「九二共識」，兩岸關係快速惡化，大陸軍機頻頻飛越海峽中線進行軍事演習，甚至發射飛彈越台灣上空，這些行動大大增加人民的危機感；2022年8月美國眾院議長裴洛西訪問台灣後，中共更在台灣周邊海域設立了6個軍事封鎖區，使台灣人民更加憂慮。

馬英九表示，他曾請教人口學家，為何在他任內新生兒會大增？人口學家對他說，因為他執政時，大家都知道兩岸和平穩定、不會打仗，所以年輕人都敢生孩子。

馬英九批評，即使兩岸關係日益嚴峻，蔡英文在2021年10月10日的國慶典禮上，依舊提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬的」的論述，她的說法，儼然是「新兩國論」，嚴重悖離1947年中華民國憲法的規定。馬英九強調，憲法將台灣和中國大陸視為一個國家的兩個地區，而不是兩個國家，蔡英文所說的話已經違反憲法，而她在7年前宣誓就職時曾誓言要遵守憲法。

他進一步表示，令人憂心的是，副總統賴清德今年8月更重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的立場，他認為，「新兩國論」嚴重危害兩岸關係和平穩定，大陸的後續反應，值得密切觀察。

馬英九說，這些兩岸關係的負面發展，在他執政時鮮少發生，即使遇到相似的狀況，雙方也有溝通管道，但蔡英文2016年執政7年來，與大陸沒有任何對話，使歧異由小變大，終至不可收拾，實在令人憂心。

馬英九 蔡英文 中華民國

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