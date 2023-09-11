台明年志願役少5187人 「減少近十個營」 學者憂不利戰力

專家根據國防部預算書，指明年志願役官士兵的「預算員額」形同減少近十個營人力。（本報資料照片）

國家政策研究基金會副研究員揭仲昨天表示，根據國防部預算 書，明年志願役官士兵的「預算員額」，比今年劇減5187人，形同減少近十個營的志願役人力。他並示警，國防部可能為了填補長期以來主戰部隊的人力缺口，不惜打破「同役期、同單位」的志願役與義務役雙軌併行原則，將相當比率的義務役人員分發至主戰部隊。

國防部回應表示，受疫情 及少子化影響，對招募留營工作產生衝擊，致志願役人力下降，預算員額是依各職類人力實況，評估離退及招募與留營狀況據以編列；明年義務役分發本、外島各類型部隊，以守備部隊為主，主戰部隊為輔，國軍將持續針對招募與留營等兩大工作主軸，採「質量並重」方式擇優補充人力，以穩固部隊戰力。

國防部明年恢復一年期義務役，預估將有9100餘名。揭仲表示，雖然國防部在「五年兵力整建及施政計畫報告」中宣示，在義務役人員加入後，「志願役維持現行規模」；但根據國防部預算書，明年志願役官士兵的「預算員額」，卻比今年劇減5187人，形同減少近十個營的志願役人力。

減少的員額中，99％是基層部隊骨幹的士官長、士官與士兵，人力創下2020年以來的新低，形同把近四年志願役人力的成長紅利一次出清，對國軍戰力恐造成極為不利的影響。

揭仲表示，從明年「戰鬥部隊增支志願役勤務加給」的預算編列數，就可看出志願役人力的大幅減少，將對明年戰鬥部隊的人力造成衝擊。今年「戰鬥部隊增支志願役勤務加給」預算約43億元台幣，明年僅編列41億元，減幅為5％；顯示明年國軍戰鬥部隊中，志願役總數可能減少5％，勢必導致主戰部隊的「編現比」下降。

揭仲表示，為了填補長期以來主戰部隊的人力缺口，國軍可能不惜打破公開宣示的「同役期、同單位」的志願役與義務役雙軌併行原則，將相當比率的義務役人員分發至主戰部隊。他認為，由於志願役與義務役在本職學能上的差異，與義務役人員流動過快導致訓練成果不易維持等因素，使這個措施雖能減少主戰部隊的缺額，但對戰力流失的改善成效卻十分有限。

他提醒，雖然明年因為9100餘名義務役的加入，使國軍官士兵的「預算員額」總數不減反增，但志願役人員是擔任主要作戰任務，與義務役人員所擔任的守備任務不同；明年國軍志願役人員若真的減少5187人，對國軍戰力造成的損害，非義務役人員的加入所能彌補。特別是未來三到五年內，國軍將接收至少15種新裝備，此時若出現志願役人員快速減少的現象，對新裝備的戰力形成與後續維護保養，都會造成不利的影響。