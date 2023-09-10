美加軍艦通過台灣海峽 加拿大政要支持挺台：台海屬於國際水域

加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦渥太華號（圖）和美國勃克級導向飛彈驅逐艦強生號9日例行性穿越台灣海峽。（圖取自twitter.com/CFOperations）

加拿大 和美國軍艦聯合通過台灣海峽，加拿大政要同聲支持皇家 海軍作法，認為台灣海峽屬於國際水域，台海穩定符合加拿大利益。加拿大軍艦艦長也強調，此乃展現印太地區的自由開放。

根據加拿大廣播公司（CBC）在軍艦上獨家拍攝報導，加拿大皇家海軍哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦渥太華號（HMCS Ottawa）和美國勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）9日例行性穿越台灣海峽時，整整17小時的過程中，有3艘配備導彈和魚雷的中國軍艦在一旁跟蹤，另一方則有一艘台灣軍艦。

渥太華號指揮官帕切爾（Sam Patchell）表示：「航經台灣海峽的目的，在於展現印太地區的自由開放。我們唯一能做的就是來到這裡，展示這個訊息。」

聯邦眾議員關慧貞（Jenny Kwan）接受中央社訪問時說，對渥太華號再度航經台灣海峽並不意外。她表示：「談論國際地緣政治，我們一定要遵守國際法，加拿大海軍航行印太地區符合國際法，渥太華號目前的部署與加拿大皇家海軍過去的作法一致，也符合國際法。」

卑詩省議員李燦明（Michael Lee）也對中央社說：「加拿大和台灣關係一向緊密，當然非常重視台海穩定，而且台灣是全球半導體和科技產業的重心所在，我認為渥太華號出現在台灣海峽是一個非常好的展現方式，強調那裡屬於國際水域。」

加拿大總理杜魯多 （Justin Trudeau）正在亞洲訪問，日前接受媒體訪問時才稱加中關係目前沒有「和解」的空間，加拿大需要「睜大眼睛」與中國打交道，如今加拿大軍艦又出現台灣海峽展示對台灣的支持。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣對中央社說：「去年底加拿大公布『印太戰略』時已提到，中國在世界舞臺上越來越具破壞性，而全年有超過50%的商業船隻通過台灣海峽，台灣又是半導體最大生產國，因此加拿大和七大工業國、北約領導人會議中都不斷強調台海穩定重要性。加拿大軍艦通過台灣海峽以表達對台灣的支持，這不僅符合台灣人民的期待，更符合加拿大的利益。」

CBC記者在報導中就提到，親眼目睹了數百艘貨輪離開中國和台灣港口，分別前往各個國際目的地。儘管加拿大和美國未承認台灣獨立，但與大多數國家一樣，都認為台灣海峽是國際水域，全球商船和軍艦可以不受阻礙地通過。

隨艦採訪的CBC記者也目睹中國解放軍在此海域咄咄逼人的姿態。

日前渥太華號與美國、日本軍艦在東亞水域共同演習，結束後三國軍艦在海上排成一列準備拍照，而此時中國船艦就在正後方。

6日下午全副武裝的中國軍艦在距離僅一公里多處，通過海上無線電反覆呼叫加拿大艦艇；5日也有一艘中國船艦出現在渥太華號附近作偵蒐；更早之前，還有一艘小型船艦對渥太華號使用雷射光，甚至派出無人機作勢靠近渥太華號。

甚至曾有中共軍機高速飛向渥太華號，直到雙方距離僅剩32公里時才掉頭轉向。

美國和加拿大軍艦6月聯合通過台灣海峽時，有一艘中國軍艦故意切入美軍驅逐艦鍾雲號前方，當時雙方相距不到150碼（約137公尺）。

加拿大智庫「全球事務研究所」（Global Affairs Institute）所長裴大衛（David Perry）表示：「中國正試圖對國際水道實施控制，如果他們做不到這一點，他們就會騷擾經過這些地區的其他人，使人們在公海行使自由通行權時感到不舒服。」